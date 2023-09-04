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Папа визнав недоречність російських імператорів у своїй промові

Євген КізіловПонеділок, 4 вересня 2023, 21:36
Папа визнав недоречність російських імператорів у своїй промові
Папа Франциск у літаку, Getty Images

Папа Римський Франциск пояснив, що мав на увазі, говорячи про "велику Росію" перед російською молоддю 25 серпня. Про Петра І та Катерину ІІ він згадав зі школи і, мабуть, ця згадка "не була вдалою".

Джерело: Папа у спілкуванні з журналістами на борту літака під час повернення з Монголії, повідомляє Vatican News

Пряма мова: "Я не мав на думці імперіалізм, коли це сказав. Я говорив про культуру".

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Деталі: Папа Франциск пояснив, що заохочував тоді російську молодь берегти спадщину своєї батьківщини, "бо російська спадщина є дуже доброю та дуже гарною".

Аби пояснити, про яку спадщину йдеться, Понтифік вдався до ідеї "великої Росії".

Пряма мова: "До прикладу, в царині літератури, в царині музики, аж до Достоєвського, який сьогодні говорить нам про зрілий гуманізм. Щоб вони взяли на себе цей гуманізм, який розвивався в мистецтві та літературі. Це другий аспект із того, що я говорив про спадщину…

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Третій, мабуть, не був вдалий. Говорячи про велику Росію, можливо не стільки в географічному сенсі, скільки культурному, мені згадалося те, що нас вчили в школі: Петро І, Катерина ІІ. І тут виплив цей третій (елемент - ред.), що, мабуть, не зовсім правильний. Не знаю. Нехай історики скажуть. Але це було доповнення, яке спало мені на думку, бо я вивчав це в школі".

Більше деталей: Водночас Франциск переконаний, що "Російська культура має красу, має велику глибину, і не слід її стирати через політичні проблеми".

Що передувало:

  • 25 серпня Франциск виступив перед учасниками Х Всеросійського дня католицької молоді в Санкт-Петербурзі.
  • У своїй промові понтифік сказав таке: "Ніколи не забувайте про спадщину. Ви — нащадки великої Росії: великої Росії святих, правителів, великої Росії Петра I, Катерини II, тієї імперії — великої, освіченої, великої культури та великої людяності. Ніколи не відмовляйтеся від цієї спадщини. Ви — нащадки великої Матінки Росії, крокуйте вперед з цим. І дякую вам — дякую за ваш спосіб бути, за ваш спосіб бути росіянами".
  • На слова Папи відреагували в українському МЗС, заявивши, що Франциск поширює російські великодержавні ідеї, якими Кремль виправдовує вбивства українців.
  • Раніше у липні Папа Франциск закликав Росію відновити Чорноморську зернову ініціативу, звернувшись до "своїх братів – влади Російської Федерації".

Теми: Папа РимськийРосія
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