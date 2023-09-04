Кім Чен Ин скоро поїде до Путіна, щоб обговорити поставки зброї в РФ – NYT

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин планує цього місяця відвідати Росію, щоб зустрітися з Владіміром Путіним і обговорити можливість постачання в РФ більшої кількості зброї для війни проти України.

Джерело: The New York Times із посиланням на джерела

Деталі: За інформацією джерел видання, Кім поїде з Пхеньяна, ймовірно, на броньованому поїзді, до російського Владивостока, де зустрінеться з Путіним. Кім, можливо, поїде до Москви.

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Джерела видання повідомляють, що Путін хоче, щоб Кім погодився дати Росії артилерійські снаряди і протитанкові ракети, а лідер Північної Кореї хотів би, щоб РФ надала йому передові технології для супутників і атомних підводних човнів. Кім також прагне отримати продовольчу допомогу для своєї збіднілої країни.

Дослівно NYT: "Обидва лідери відвідають кампус Далекосхідного федерального університету у Владивостоці, де візьмуть участь у Східному економічному форумі, який пройде з 10 по 13 вересня.

Пан Кім також планує відвідати 33-й пірс, де пришвартовані кораблі Тихоокеанського флоту Росії. Північна Корея святкує річницю свого заснування 9 вересня".

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Більше деталей: У середу Білий дім попередив, що Путін і Кім обмінялися листами, в яких обговорювалася можлива угода про постачання зброї.

Речник Білого дому Джон Кірбі заявив, що переговори на високому рівні щодо військового співробітництва між двома країнами "активно просуваються".

Американські чиновники відмовилися надати детальнішу інформацію про зв’язки між лідерами двох країн.

Однією з можливих зупинок Кіма після Владивостока, за словами джерела, є космодром "Східний", де зустрічались у квітні 2022 року Путін і Олександр Лукашенко.