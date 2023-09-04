Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський відвідав військових у Донецькій та Запорізькій областях

"Українська правда", Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 4 вересня 2023, 21:50
Зеленський відвідав військових у Донецькій та Запорізькій областях
Робоча поїздка Президента України до Донецької області. Фото - Офіс Президента

У понеділок президент Володимир Зеленський відвідав українських військових у Донецькій та Запорізькій областях.

Джерело: Зеленський у Telegram, Офіс президента

Деталі: Серед бригад, які відвідав Зеленський – 109 окрема бригада територіальної оборони, 110 окрема механізована бригада, 36 окрема бригада морської піхоти, 59 окрема мотопіхотна бригада, 53 окрема механізована бригада, 79 окрема десантно-штурмова бригада, 37 окрема бригада морської піхоти, 38 окрема артилерійська бригада.

Реклама:

Дослівно: "Донеччина. Відвідуємо бойові бригади, які захищають Україну у складі оперативно-тактичного угруповання "Донецьк". Важливі доповіді, проблемні питання, постачання, яке потребує нарощування, створення допоміжної системи менеджменту для забезпечення бригад, підвищення мотивації наших воїнів".

Більше деталей: В Офісі президента зазначили, що Зеленський також вручив нагороди військовим. Орден "Золота Зірка" із присвоєнням звання Героя України отримав командир 36-ї бригади Віктор Сікоза. 

ВІДЕО ДНЯ

Президент також вручив ордени Богдана Хмельницького І-ІІІ ступенів, "За мужність" ІІІ ступеня та ордени княгині Ольги ІІІ ступеня.

Доповнено: Пізніше Зеленський повідомив, що також відвідав Запорізький напрямок.

Пряма мова: "Командні пункти бойових бригад, які беруть участь у відбитті російської агресії у складі оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія".  148-ма окрема артилерійська бригада, 82-га окрема десантно-штурмова бригада, 71-ша окрема єгерська бригада. Дякую за кожен ваш крок на шляху до перемоги України".

Теми: ЗеленськийпрезидентДонецька областьЗапорізька область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Рада поповнилась новим нардепом

фотоНаремонтували на 700 тисяч збитків: поліція про причини обшуків в Ужгородській міськраді

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради

Усі новини...
Зеленський
Франція тренуватиме українських пілотів – Зеленський
Зеленський закликав Раду ухвалити законопроєкти для відкриття переговорів з ЄС
Зеленський оголосив про рішення замінити Резнікова на Умєрова: Потрібні нові підходи
Останні новини
15:17
Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська
15:08
Вчені вважають, що люди могли вплинути на еволюцію кольору очей у собак – дослідження
15:07
Балтійські країни домовились про єдине застосування санкцій ЄС проти Росії
15:03
В Італії подружжя пакистанців засудили за вбивство доньки, яка не пішла на шлюб за домовленістю
14:59
В грудні Україна виробила понад 50 тисяч FPV-дронів - Мінстратегпром
14:55
відеоУкраїнський дрон Cobra тепер виготовляють серійно – Армія дронів
14:41
Фільм за романом Андрія Куркова відібрали до конкурсу кінофестивалю в Роттердамі
14:40
У Криму, ймовірно, уражено Центр космічного зв'язку Повітряно-космічних сил РФ
14:25
фотоВійськова допомога Україні: Литва передала польове обладнання та тисячі сухпайків
14:11
Попри блокаду кордону ВВП України в листопаді зріс на 4%
Усі новини...
Реклама: