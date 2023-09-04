Зеленський відвідав військових у Донецькій та Запорізькій областях

У понеділок президент Володимир Зеленський відвідав українських військових у Донецькій та Запорізькій областях.

Джерело: Зеленський у Telegram, Офіс президента

Деталі: Серед бригад, які відвідав Зеленський – 109 окрема бригада територіальної оборони, 110 окрема механізована бригада, 36 окрема бригада морської піхоти, 59 окрема мотопіхотна бригада, 53 окрема механізована бригада, 79 окрема десантно-штурмова бригада, 37 окрема бригада морської піхоти, 38 окрема артилерійська бригада.

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Дослівно: "Донеччина. Відвідуємо бойові бригади, які захищають Україну у складі оперативно-тактичного угруповання "Донецьк". Важливі доповіді, проблемні питання, постачання, яке потребує нарощування, створення допоміжної системи менеджменту для забезпечення бригад, підвищення мотивації наших воїнів".

Більше деталей: В Офісі президента зазначили, що Зеленський також вручив нагороди військовим. Орден "Золота Зірка" із присвоєнням звання Героя України отримав командир 36-ї бригади Віктор Сікоза.

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Президент також вручив ордени Богдана Хмельницького І-ІІІ ступенів, "За мужність" ІІІ ступеня та ордени княгині Ольги ІІІ ступеня.

Доповнено: Пізніше Зеленський повідомив, що також відвідав Запорізький напрямок.

Пряма мова: "Командні пункти бойових бригад, які беруть участь у відбитті російської агресії у складі оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія". 148-ма окрема артилерійська бригада, 82-га окрема десантно-штурмова бригада, 71-ша окрема єгерська бригада. Дякую за кожен ваш крок на шляху до перемоги України".