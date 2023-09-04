Держдеп висловився про переговори Ердогана з Путіним

У Державному департаменті прокоментували переговори президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана з главою Кремля Владіміром Путіним щодо зернової ініціативи.

Джерело: CNN із посиланням на заяву речника американського зовнішньополітичного відомства, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: За його словами, у Держдепі вітають зусилля Туреччини щодо відновлення "зернової угоди" попри те, що переговори Путіна з Ердоганом не завершилися проривом.

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Пряма мова: "Ми вітаємо зусилля Туреччини та інших країн, спрямовані на те, щоб переконати Росію повернутися до угоди. Ми взаємодіємо з Організацією Об'єднаних Націй і з Туреччиною, які доклали багато зусиль, щоб зробити Чорноморську зернову ініціативу можливою і дієвою".

Більше деталей: У відомстві подякували Туреччині за "її важливі дипломатичні та оперативні зусилля", спрямовані на досягнення нової угоди.

Речник Держдепу додав, що рішення Росії припинити свою участь в ініціативі "завдає шкоди суспільствам, вразливим до відсутності продовольчої безпеки в усьому світі".

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