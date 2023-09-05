Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Обстріли Сумщини: двоє поранених, пошкоджено залізницю, понад 10 будинків і квартир

Ольга Глущенко Вівторок, 5 вересня 2023, 02:32
Обстріли Сумщини: двоє поранених, пошкоджено залізницю, понад 10 будинків і квартир
Руйнування після обстрілів РФ. Ілюстративне фото ОВА

Протягом минулого дня росіяни здійснили 18 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області, зафіксовано 119 вибухів, двоє поранених і багато пошкоджень.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Деталі: Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Хотінська, Середино-Будська, Дружбівська, Свеська, Зноб-Новгородська, Есманська, Новослобідська громади.

Реклама:

По Дружбівській громаді ворог бив з артилерії (РСЗВ), 20 вибухів, унаслідок чого отримали поранення 1 цивільна особа, пошкоджено 12 приватних будинків, 5 гаражів, товарний вагон на залізничній станції, контактні мережі залізничних колій.

По Свеській громаді здійснено мінометний обстріл, 2 вибухи.

Середино-Будська громада: росіяни вдарили з мінометів, 13 вибухів, унаслідок чого пошкоджено приватний будинок та дві квартири у багатоквартирному будинку. Також здійснено артилерійський обстріл (РСЗВ), 35 вибухів. Унаслідок обстрілів пошкоджено адміністративне приміщення, 2 автомобілі, залізничне полотно, поранено 1 цивільну особу.

ВІДЕО ДНЯ

В Есманській громаді зафіксовано мінометний обстріл, 7 вибухів, у результаті чого пошкоджено складське приміщення агропідприємства.

На Зноб-Новгородську громаду ворог скинув 6 мін на територію громади. Також був артобстріл, 9 вибухів.

По Новослобідській громаді здійснено артилерійський обстріл, 1 вибух.

По Краснопільській громаді був обстріл з мінометів, 6 вибухів.

По Хотінській громаді здійснено мінометний обстріл, 8 вибухів.

Білопільська громада: зафіксовано 10 вибухів з мінометів і танковий обстріл, 2 вибухи. Внаслідок танкового обстрілу пошкоджено лінію електропередач.

Теми: Сумська областьобстрілвибух
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ігнат запевнив, що навчання на F-16 "дуже серйозно" зрушило з місця

Мер Херсона Колихаєв у російському полоні, його готові обмінювати – син

Помер ексглава Херсонщини Лагута

Потрібно готуватися до довгої війни в Україні – Столтенберг

відеоРанковий "феєрверк": командувач Повітряних сил показав збиття ракети РФ над Одещиною

Уночі сили ППО збили 12 з 16 повітряних цілей

Усі новини...
Сумська область
Росіяни атакували Сумщину некерованими ракетами, скидали міни
Сумщина: росіяни обстріляли поліцейських, які документували попередній злочин, є загиблий
Внаслідок обстрілу Сумщини загинув поліцейський, поранено дітей
Останні новини
16:18
Держсекретар США і Генсек ООН обговорили "зернову ініціативу"
16:12
На Херсонщині окупанти вбили чоловіка на власному подвір’ї, ще один загинув через міну
15:57
Чат-боти зі штучним інтелектом перевершили пересічну людину в креативності – дослідження
15:55
Канада дасть $24,5 млн на закупівлю військової допомоги Україні
15:43
В Уельсі обмежують швидкість руху в забудованих районах до 32 км/год
15:38
фотоЄрмак показав фото з військовими у Кліщіївці: "Україна завжди повертає своє"
15:05
Чехія надала 45 тонн гуманітарної допомоги для українського енергосектору
14:48
Ігнат запевнив, що навчання на F-16 "дуже серйозно" зрушило з місця
14:27
фото, відеоУ Румунії бронемашина НАТО врізалась у паркан
14:11
Мер Херсона Колихаєв у російському полоні, його готові обмінювати – син
Усі новини...
Реклама: