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Обстріли Сумщини: двоє поранених, пошкоджено залізницю, понад 10 будинків і квартир

Ольга Глущенко Вівторок, 5 вересня 2023, 02:32
Обстріли Сумщини: двоє поранених, пошкоджено залізницю, понад 10 будинків і квартир
Руйнування після обстрілів РФ. Ілюстративне фото ОВА

Протягом минулого дня росіяни здійснили 18 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області, зафіксовано 119 вибухів, двоє поранених і багато пошкоджень.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Деталі: Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Хотінська, Середино-Будська, Дружбівська, Свеська, Зноб-Новгородська, Есманська, Новослобідська громади.

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По Дружбівській громаді ворог бив з артилерії (РСЗВ), 20 вибухів, унаслідок чого отримали поранення 1 цивільна особа, пошкоджено 12 приватних будинків, 5 гаражів, товарний вагон на залізничній станції, контактні мережі залізничних колій.

По Свеській громаді здійснено мінометний обстріл, 2 вибухи.

Середино-Будська громада: росіяни вдарили з мінометів, 13 вибухів, унаслідок чого пошкоджено приватний будинок та дві квартири у багатоквартирному будинку. Також здійснено артилерійський обстріл (РСЗВ), 35 вибухів. Унаслідок обстрілів пошкоджено адміністративне приміщення, 2 автомобілі, залізничне полотно, поранено 1 цивільну особу.

ВІДЕО ДНЯ

В Есманській громаді зафіксовано мінометний обстріл, 7 вибухів, у результаті чого пошкоджено складське приміщення агропідприємства.

На Зноб-Новгородську громаду ворог скинув 6 мін на територію громади. Також був артобстріл, 9 вибухів.

По Новослобідській громаді здійснено артилерійський обстріл, 1 вибух.

По Краснопільській громаді був обстріл з мінометів, 6 вибухів.

По Хотінській громаді здійснено мінометний обстріл, 8 вибухів.

Білопільська громада: зафіксовано 10 вибухів з мінометів і танковий обстріл, 2 вибухи. Внаслідок танкового обстрілу пошкоджено лінію електропередач.

Теми: Сумська областьобстрілвибух
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