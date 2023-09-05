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РДК заявив про ліквідацію двох прикордонників під час рейду у Брянську область

"Українська правда"Вівторок, 5 вересня 2023, 03:55
РДК заявив про ліквідацію двох прикордонників під час рейду у Брянську область
фото РДК

Російський добровольчий корпус взяв на себе відповідальність за рейд у Брянську область Росії 4 вересня і повідомив про ліквідацію  двох співробітників прикордонної служби ФСБ.

Джерела: Telegram РДК, Telegram губернатора Брянської області РФ Олександра Богомаза

Деталі: Богомаз повідомив, що Федеральні служба безпеки запобігла спробі проникнення українських диверсантів у Севський район Брянської області. 

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Після цього представники РДК взяли на себе відповідальність за рейд і висміяли заяви російської сторони про успішне відбиття. Російські добровольці зазначили, що під час операції у Брянській області було ліквідовано двох співробітників прикордонної служби ФСБ.

Також вони опублікували фото з рейду до Брянської області та виклали скриншоти з публікаціями про ліквідацію представників ФСБ.

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Теми: Росіявійна
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