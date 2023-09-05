Московські аеропорти скасували і затримали майже пів сотні авіарейсів
Вночі 5 вересня у московських аеропортах вчергове затримали і скасували авіарейси.
Джерело: російське видання РИА-Новости з посиланням на Flightradar24, ТАСС
Деталі: 14 рейсів затримано, ще 5 скасовано в московських аеропортах "Домодєдово", "Внуково" і "Шереметьєво".
Згідно з ресурсом Flightradar24, у повітряному просторі над цими районами наразі немає жодного літака.
Що передувало: Вночі 4 вересня закривали на приліт і виліт літаків аеропорти "Внуково", "Домодєдово" і "Шереметьєво", було затримано і скасовано десятки рейсів.
Оновлено: Після 6 ранку російські ЗМІ повідомили, що майже 50 рейсів затримуються в Москві на виліт і приліт, ще шість скасовано, випливає з даних онлайн-табло столичних аеропортів.
За даними на 05:45, у "Домодєдово" затримано шість рейсів, два скасовано. У "Внуково" затримуються 17 рейсів і один скасовано, у "Шереметьєво" затримано 23 рейси. У "Жуковському" скасовано три рейси.
Після 7.30 Росавіація повідомила про штатну роботу "Жуковського".