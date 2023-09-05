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Московські аеропорти скасували і затримали майже пів сотні авіарейсів

Ольга Глущенко Вівторок, 5 вересня 2023, 03:44
Московські аеропорти скасували і затримали майже пів сотні авіарейсів
ФОТО: САЙТ ВНУКОВО

Вночі 5 вересня у московських аеропортах вчергове затримали і скасували авіарейси.

Джерело: російське видання РИА-Новости з посиланням на Flightradar24, ТАСС

Деталі: 14 рейсів затримано, ще 5 скасовано в московських аеропортах "Домодєдово", "Внуково" і "Шереметьєво".

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Згідно з ресурсом Flightradar24, у повітряному просторі над цими районами наразі немає жодного літака.

Що передувало: Вночі 4 вересня закривали на приліт і виліт літаків аеропорти "Внуково", "Домодєдово" і "Шереметьєво", було затримано і скасовано десятки рейсів.

Оновлено: Після 6 ранку російські ЗМІ повідомили, що майже 50 рейсів затримуються в Москві на виліт і приліт, ще шість скасовано, випливає з даних онлайн-табло столичних аеропортів.

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За даними на 05:45, у "Домодєдово" затримано шість рейсів, два скасовано. У "Внуково" затримуються 17 рейсів і один скасовано, у "Шереметьєво" затримано 23 рейси. У "Жуковському" скасовано три рейси.

Після 7.30 Росавіація повідомила про штатну роботу "Жуковського".

Теми: Росіяаеропортавіа
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