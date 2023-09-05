Росіяни заявляють про збиття дронів, які "намагалися атакувати Москву"

Вночі 5 вересня росіяни вчергове заявили про збиття безпілотників, цього разу нібито над Калузькою, Московською, Тверською областями.

Джерело: Міноборони РФ, мер Москви Сергій Собянін

Дослівно: "5 вересня близько 03.00 мск припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації".

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Деталі: Як стверджує російське відомство, черговими засобами ППО безпілотний літальний апарат нібито було знищено над територією Калузької області.

Доповнено: Собянін заявив, що, крім безпілотника в Калузькій області, було ще нібито знищено БпЛА в Істринському районі (Московська область – ред.).

За його словами, дрони "намагалися здійснити атаку на Москву".

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Пізніше російське Міноборони повідомило нібито про перехоплення ще одного безпілотника над Тверською областю.