Снаряд ворожого "Урагану" знищив будинок на Дніпропетровщині – ОВА

Надвечір 4 вересня російський агресор обстріляв з "Урагану" Великомихайлівську громаду Синельниківського району на Дніпропетровщині.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Деталі: За даними Лисака, один зі снарядів "Урагану" поцілив прямо в приватний будинок, знищивши його.

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Крім того, ще дві оселі пошкоджені.

Також горіла господарська споруда – пожежу загасили, побитий мотоцикл.

Голова ОВА додав: "Двічі з важкої артилерії ворог цілив по Нікополю. На щастя, всюди минулося без постраждалих".