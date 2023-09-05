Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Снаряд ворожого "Урагану" знищив будинок на Дніпропетровщині – ОВА

Ольга Глущенко Вівторок, 5 вересня 2023, 07:44
Снаряд ворожого Урагану знищив будинок на Дніпропетровщині – ОВА
зруйнований будинок на Дніпропетровщині, фото Лисака

Надвечір 4 вересня російський агресор обстріляв з "Урагану" Великомихайлівську громаду Синельниківського району на Дніпропетровщині.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Деталі: За даними Лисака, один зі снарядів "Урагану" поцілив прямо в приватний будинок, знищивши його.

Реклама:

Крім того, ще дві оселі пошкоджені.

Також горіла господарська споруда – пожежу загасили, побитий мотоцикл.

Голова ОВА додав: "Двічі з важкої артилерії ворог цілив по Нікополю. На щастя, всюди минулося без постраждалих".

ВІДЕО ДНЯ

Теми: Дніпропетровська областьобстрілвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський: Інтернати – це має бути точно не про Україну

відеоСили оборони підтвердили звільнення Кліщіївки

ЄС закликає Польщу, Угорщину та Словаччину до конструктиву щодо зерна з України

На тлі чуток про тяжкий стан і смерть Кадирова в його соцмережах з'явилося відео

Мер Херсона Колихаєв у російському полоні, його готові обмінювати – син

Помер ексглава Херсонщини Лагута

Усі новини...
Дніпропетровська область
Окупанти понад 1300 разів вдарили по лінії зіткнення на Донеччині: є загиблий і поранені − ОВА
Окупанти атакували Дніпропетровщину: є влучання, знищені 6 безпілотників
Росіяни обстрілювали Нікопольщину: 4 постраждалих, є руйнування
Останні новини
20:53
Топ-генерал США: Збитий китайський аеростат таки не збирав розвідданих
20:38
Зеленський: Інтернати – це має бути точно не про Україну
20:31
"Молодці": Зеленський прокоментував звільнення Кліщіївки
20:24
"Нафтогаз" залишається постачальником останньої надії, "Укрнафта" забирає Glusco собі
20:09
У Берліні кліматичні активісти обляпали фарбою Бранденбурзькі ворота
19:56
Стали відомі деталі поїздки Зеленського до Вашингтона
19:47
Росіяни безуспішно наступали біля Андріївки, Авдіївки та Мар’їнки – Генштаб
19:35
Уряд Швеції терміново збереться через зростання злочинного насильства
19:18
відеоСили оборони підтвердили звільнення Кліщіївки
19:11
Трампу сподобалось, як Путін похвалив його ідею припинити війну
Усі новини...
Реклама: