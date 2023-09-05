Снаряд ворожого "Урагану" знищив будинок на Дніпропетровщині – ОВА
Вівторок, 5 вересня 2023, 07:44
Надвечір 4 вересня російський агресор обстріляв з "Урагану" Великомихайлівську громаду Синельниківського району на Дніпропетровщині.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак
Деталі: За даними Лисака, один зі снарядів "Урагану" поцілив прямо в приватний будинок, знищивши його.
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Крім того, ще дві оселі пошкоджені.
Також горіла господарська споруда – пожежу загасили, побитий мотоцикл.
Голова ОВА додав: "Двічі з важкої артилерії ворог цілив по Нікополю. На щастя, всюди минулося без постраждалих".
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