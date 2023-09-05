Окупанти обстріляли 9 областей України, є жертви серед цивільних

Минулої доби російські окупанти обстріляли 9 областей України, є жертви серед цивільного населення.

Джерело: ситуація станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій

Деталі: Чернігівщина: за добу — 7 обстрілів (69 вибухів). Ворог із гранатометів, мінометів, артилерії обстрілював Новгород-Сіверський та Корюківський райони.

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Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

Сумщина: росіяни здійснили 18 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 119 вибухів.

Дружбівська громада: ворог бив з артилерії (РСЗВ) (20 вибухів), унаслідок чого отримали поранення одна цивільна особа, пошкоджено 12 приватних будинків, 5 гаражів, товарний вагон на залізничній станції, контактні мережі залізничних колій.

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Середино-Будська громада: росіяни вдарили з мінометів (13 вибухів), унаслідок чого пошкоджено приватний будинок та дві квартири у багатоквартирному будинку. Також здійснено артилерійський обстріл (РСЗВ) (35 вибухів); пошкоджено адміністративне приміщення, 2 автомобілі, залізничне полотно. Одну людину поранено.

Есманська громада: пошкоджено складське приміщення агропідприємства.

У Білопільській громаді пошкоджено лінію електропередач.

Дніпропетровщина: ворог спрямував свою артилерію на Марганецьку громаду, що на Нікопольщині. Є руйнування двох приватних будинків та інфраструктурного об’єкта, обірвана лінія електропередач.

Щодо атаки БпЛА: один з них влучив по Межівській громаді Синельниківського району, також сталося падіння уламків. Понівечене фермерське господарство. Зіпсовані 1500 тонн зерна.

Влучив дрон-камікадзе також по Нікополю.

Вчора надвечір агресор також обстріляв Великомихайлівську громаду Синельниківського району. Туди полетіли снаряди з "Урагану".

Один з них поцілив в приватний будинок, знищивши його; дві оселі пошкоджені.

Двічі з важкої артилерії ворог цілив по Нікополю. Всюди минулося без постраждалих.

Запорізька: за минулу добу ворог здійснив 88 ударів по 26 містах та селах області.

80 артилерійських обстрілів прийшлися по території Оріхова, Гуляйполя, Залізничного, Новоданилівки, Малинівки, Білогір'я, Левадного, Кам'янського, Павлівки, Лук'янівського, Плавнів та інших прифронтових населених пунктів.

Ворог вдарив чотирма авіаснарядами по Оріхову, Преображенці та Степногірську, здійснив БПЛА-атаки по Новодарівці, Малим Щербакам й Степовому, а також гатив з РСЗВ по Темирівці.

Під час ворожого артобстрілу загинула 74-річна жителька Малої Токмачки.

Зафіксовано 47 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських споруд та об'єктів інфраструктури.

Харківщина: на Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Бударок Чугуївського району. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів.

Вдень біля с.Одноробівка, Богодухівського району під час виконання польових робіт на вибухонебезпечному предметі підірвався трактор МТЗ-82. Тракторист тілесних ушкоджень не отримав.

Луганщина: Невське і Білогорівка обстріляні з артилерійських систем, Білогорівка — також з повітря.

За добу противник здійснив 159 обстрілів (554 снаряди).

Донеччина: під ворожим вогнем минулої доби — 10 населених пунктів.

Пошкоджено 2 житлових будинки, церква, ЛЕП, цивільний автомобіль.

На Донеччині за добу: двоє поранених цивільних.

Миколаївщина: вдень ворог завдавав артилерійських обстрілів по території населеного пункту Куцурубської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 57 обстрілів (227 снарядів), з них по м. Херсон — один артилерійський обстріл (2 снаряди).

Росіяни поцілили у райони 22 населених пунктів області; складські приміщення хлібоприймального пункту у Бериславському районі.

До медиків звернулися батьки з 11-річною дитиною. У хлопчика діагностували мінно-вибухову травму, а також поранення ніг. Травми отримано 3 вересня внаслідок ворожого обстрілу селища Сонячне Херсонської громади.