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СБУ підірвала головного фінансиста так званої "ЛНР" – джерела

"Українська правда", Альона Мазуренко Вівторок, 5 вересня 2023, 10:21
СБУ підірвала головного фінансиста так званої ЛНР – джерела
фото окупаційних ЗМІ

На території окупованої Луганщини підірвали окупанта та агента ФСБ, який очолював митницю так званої "ЛНР" Юрія Афанасьєвського. Наразі він в реанімації.

Джерело: поінформовані співрозмовники УП в СБУ

Деталі: Афанасьєвського підірвали у власному помешканні. Він отримав множинні осколкові поранення голови, шиї, живота та перебуває у реанімації у важкому стані.

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Він є генерал-майором та агентом центрального апарату ФСБ, відомий тим, що став "фінансистом" голови т.з. "ЛНР" Леоніда Пасічника.

Афанасьєвський "відмивав" кошти для фінансування збройних формувань, які воювали проти України. На нього наклали персональні санкції ЄС, Великобританії, Канади, Швейцарії, Японії.

Джерела підтверджують, що вибух – справа рук СБУ.

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Теми: Луганська областьСБУ
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