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Британська розвідка розповіла, чому Росія проводить "вибори" на окупованих територіях України

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 5 вересня 2023, 10:24
Британська розвідка розповіла, чому Росія проводить вибори на окупованих територіях України
Російські псевдовибори на окупованих територіях України. Фото РИА Новости

Путінська "Єдина Росія" намагається закріпити вплив Кремля на окупованих територіях України через проведення там псевдовиборів, вважає британська розвідка.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на розвідувальний огляд Міноборони Британії

Деталі: Російська влада планує псевдовибори на тимчасово окупованих територіях України 8-10 вересня – паралельно з виборами на території РФ. Голосування вже почалося в Маріуполі і в частині Запорізької області.

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Дослівно розвідка: "Хоча ідентифіковані понад 1000 кандидатів є брак кваліфікованих і досвідчених серед них. Відсутні також незалежні кандидати, які не є членами прокремлівських партій, що вказує на те, що це не будуть вільні чи чесні вибори.

Кремлівські опитування свідчать, що "Єдина Росія", домінантна в РФ, набере 80% голосів в чотирьох окупованих регіонах. "Єдина Росія" з високою ймовірністю забезпечить собі більшість місць у спробі забезпечити контроль і вплив Кремля над окупованими регіонами".

Деталі: Український центр національного спротиву також стверджує, що окупаційні адміністрації значно перебільшили кількість виборців у списках.

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Теми: Росіяокупаціявиборирозвідка
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