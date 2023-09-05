Британська розвідка розповіла, чому Росія проводить "вибори" на окупованих територіях України
Путінська "Єдина Росія" намагається закріпити вплив Кремля на окупованих територіях України через проведення там псевдовиборів, вважає британська розвідка.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на розвідувальний огляд Міноборони Британії
Деталі: Російська влада планує псевдовибори на тимчасово окупованих територіях України 8-10 вересня – паралельно з виборами на території РФ. Голосування вже почалося в Маріуполі і в частині Запорізької області.
Дослівно розвідка: "Хоча ідентифіковані понад 1000 кандидатів є брак кваліфікованих і досвідчених серед них. Відсутні також незалежні кандидати, які не є членами прокремлівських партій, що вказує на те, що це не будуть вільні чи чесні вибори.
Кремлівські опитування свідчать, що "Єдина Росія", домінантна в РФ, набере 80% голосів в чотирьох окупованих регіонах. "Єдина Росія" з високою ймовірністю забезпечить собі більшість місць у спробі забезпечити контроль і вплив Кремля над окупованими регіонами".
Деталі: Український центр національного спротиву також стверджує, що окупаційні адміністрації значно перебільшили кількість виборців у списках.
Передісторія:
- Раніше речник Європейської комісії Петер Стано засудив проведення Росією "виборів" на окупованих територіях України.