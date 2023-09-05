Британська розвідка розповіла, чому Росія проводить "вибори" на окупованих територіях України

Путінська "Єдина Росія" намагається закріпити вплив Кремля на окупованих територіях України через проведення там псевдовиборів, вважає британська розвідка.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на розвідувальний огляд Міноборони Британії

Деталі: Російська влада планує псевдовибори на тимчасово окупованих територіях України 8-10 вересня – паралельно з виборами на території РФ. Голосування вже почалося в Маріуполі і в частині Запорізької області.

Реклама:

Дослівно розвідка: "Хоча ідентифіковані понад 1000 кандидатів є брак кваліфікованих і досвідчених серед них. Відсутні також незалежні кандидати, які не є членами прокремлівських партій, що вказує на те, що це не будуть вільні чи чесні вибори.

Кремлівські опитування свідчать, що "Єдина Росія", домінантна в РФ, набере 80% голосів в чотирьох окупованих регіонах. "Єдина Росія" з високою ймовірністю забезпечить собі більшість місць у спробі забезпечити контроль і вплив Кремля над окупованими регіонами".

Деталі: Український центр національного спротиву також стверджує, що окупаційні адміністрації значно перебільшили кількість виборців у списках.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: