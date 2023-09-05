У Росії горить нафтохімзавод
Вівторок, 5 вересня 2023, 10:47
У російському Дзержинську виникло загоряння на заводі нафтохімічної продукції "Сибур".
Джерело: російське пропагандистське видання РИА Новости з посиланням на МНС РФ
Дослівно РИА Новости: "У Дзержинську Нижньогородської області на заводі "Сибура" виникло факельне горіння".
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Деталі: Причиною пожежі називають порушення технологічного процесу.
У російському Дзержинську виникло загоряння на заводі нафтохімічної продукції "Сибур". Відео "РИА Новости" pic.twitter.com/WlESeK9AMX— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 5, 2023
Згідно з сайтом заводу "Сибур-Нафтохім", підприємство випускає нафтохімічну продукцію, зокрема товарний окис етилену, моно-, ді-, триетиленгліколі та полігліколі, акрилову кислоту, легкі та важкі акрилові ефіри.
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