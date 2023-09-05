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У Росії горить нафтохімзавод

Ірина БалачукВівторок, 5 вересня 2023, 10:47
У Росії горить нафтохімзавод
Скриншот з відео

У російському Дзержинську виникло загоряння на заводі нафтохімічної продукції "Сибур".

Джерело: російське пропагандистське видання РИА Новости з посиланням на МНС РФ

Дослівно РИА Новости: "У Дзержинську Нижньогородської області на заводі "Сибура" виникло факельне горіння".

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Деталі: Причиною пожежі називають порушення технологічного процесу.

Згідно з сайтом заводу "Сибур-Нафтохім", підприємство випускає нафтохімічну продукцію, зокрема товарний окис етилену, моно-, ді-, триетиленгліколі та полігліколі, акрилову кислоту, легкі та важкі акрилові ефіри.

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Теми: Росіяпожежа
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