Лідерка Косова звинуватила Сербію в дестабілізації Балкан

Президентка Косова Вйоса Османі звинуватила Сербію у спробі дестабілізувати Західні Балкани подібно до того, як Росія діяла проти України у 2014 році.

Джерело: "Європейська правда", балканська служба Радіо Свобода

Деталі: Виступаючи під час візиту до столиці Албанії Тирани 4 вересня, Османі назвала конфлікт на Донбасі, де підтримувані Росією сепаратисти воювали з українськими військами, і анексію українського Криму орієнтиром для дій, яких зараз вживає Сербія в гарячих точках регіону.

Реклама:

"Точно виконуючи план, який (президент Росії Володимир) Путін реалізував у 2014 році проти України, (президент Сербії Александар) Вучич і Сербія мають на меті дестабілізувати всі Західні Балкани, і через дестабілізацію нашого регіону атакувати систему цінностей, на яких стоять ЄС і НАТО", – сказала Османі.

Османі не надала жодних доказів на підтримку своїх тверджень.

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ