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Лідерка Косова звинуватила Сербію в дестабілізації Балкан

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 5 вересня 2023, 10:57
Лідерка Косова звинуватила Сербію в дестабілізації Балкан
ВЙОСА ОСМАНІ, ФОТО GETTY IMAGES

Президентка Косова Вйоса Османі звинуватила Сербію у спробі дестабілізувати Західні Балкани подібно до того, як Росія діяла проти України у 2014 році.

Джерело: "Європейська правда", балканська служба Радіо Свобода

Деталі: Виступаючи під час візиту до столиці Албанії Тирани 4 вересня, Османі назвала конфлікт на Донбасі, де підтримувані Росією сепаратисти воювали з українськими військами, і анексію українського Криму орієнтиром для дій, яких зараз вживає Сербія в гарячих точках регіону.

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"Точно виконуючи план, який (президент Росії Володимир) Путін реалізував у 2014 році проти України, (президент Сербії Александар) Вучич і Сербія мають на меті дестабілізувати всі Західні Балкани, і через дестабілізацію нашого регіону атакувати систему цінностей, на яких стоять ЄС і НАТО", – сказала Османі.

Османі не надала жодних доказів на підтримку своїх тверджень.

Нагадаємо:

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  • На проміжних виборах у чотирьох муніципалітетах Косова у квітні, які серби бойкотували за закликом Белграда, перемогли політики албанського походження, а явка склала менш як 4%.
  • Зі спробою нових мерів почати роботу спалахнули протести. Зокрема, у селі Звенчан протестувальники атакували миротворців НАТО із застосуванням запалювальних пристроїв і камінням. 30 італійських та угорських військових і понад 50 сербів отримали поранення.
  • Євросоюз не виключив застосування певних санкцій проти Сербії та Косова, якщо спроби їхнього діалогу закінчаться без результатів.

Теми: СербіяКосововійна
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