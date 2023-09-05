Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Лідерка Косова звинуватила Сербію в дестабілізації Балкан

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 5 вересня 2023, 10:57
Лідерка Косова звинуватила Сербію в дестабілізації Балкан
ВЙОСА ОСМАНІ, ФОТО GETTY IMAGES

Президентка Косова Вйоса Османі звинуватила Сербію у спробі дестабілізувати Західні Балкани подібно до того, як Росія діяла проти України у 2014 році.

Джерело: "Європейська правда", балканська служба Радіо Свобода

Деталі: Виступаючи під час візиту до столиці Албанії Тирани 4 вересня, Османі назвала конфлікт на Донбасі, де підтримувані Росією сепаратисти воювали з українськими військами, і анексію українського Криму орієнтиром для дій, яких зараз вживає Сербія в гарячих точках регіону.

Реклама:

"Точно виконуючи план, який (президент Росії Володимир) Путін реалізував у 2014 році проти України, (президент Сербії Александар) Вучич і Сербія мають на меті дестабілізувати всі Західні Балкани, і через дестабілізацію нашого регіону атакувати систему цінностей, на яких стоять ЄС і НАТО", – сказала Османі.

Османі не надала жодних доказів на підтримку своїх тверджень.

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ
  • На проміжних виборах у чотирьох муніципалітетах Косова у квітні, які серби бойкотували за закликом Белграда, перемогли політики албанського походження, а явка склала менш як 4%.
  • Зі спробою нових мерів почати роботу спалахнули протести. Зокрема, у селі Звенчан протестувальники атакували миротворців НАТО із застосуванням запалювальних пристроїв і камінням. 30 італійських та угорських військових і понад 50 сербів отримали поранення.
  • Євросоюз не виключив застосування певних санкцій проти Сербії та Косова, якщо спроби їхнього діалогу закінчаться без результатів.

Теми: СербіяКосововійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський: Інтернати – це має бути точно не про Україну

відеоСили оборони підтвердили звільнення Кліщіївки

ЄС закликає Польщу, Угорщину та Словаччину до конструктиву щодо зерна з України

На тлі чуток про тяжкий стан і смерть Кадирова в його соцмережах з'явилося відео

Мер Херсона Колихаєв у російському полоні, його готові обмінювати – син

Помер ексглава Херсонщини Лагута

Усі новини...
Сербія
Президент Сербії пообіцяв послу України подальшу підтримку
Сербія після зустрічі з послом РФ відхрестилася від декларації Кримської платформи
Зросла кількість учасників Кримської платформи: приєдналася Сербія
Останні новини
23:22
У ЗСУ пояснили, чим важливе звільнення Кліщіївки: Плацдарм для подальших дій
22:48
Магучіх виграла етап Діамантової ліги з рекордом сезону
22:37
доповнено від 21:17В окупованому Севастополі чули вибухи, працюють ГУР і ВМС
22:15
Посол України в Мексиці дорікнула президенту через російських військових на параді
21:54
Макрон різко пом’якшив тон щодо відеоігор, які звинувачував у спалахах насильства
21:33
Росіяни запустили на південь України кілька груп безпілотників
21:26
ЄС може запровадити 20%-ве мито на електрокари з Китаю після перевірки Єврокомісії
20:53
Топ-генерал США: Збитий китайський аеростат таки не збирав розвідданих
20:38
Зеленський: Інтернати – це має бути точно не про Україну
20:31
"Молодці": Зеленський прокоментував звільнення Кліщіївки
Усі новини...
Реклама: