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Корупція в Україні гальмує постачання зброї – президент Литви

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 5 вересня 2023, 11:32
Корупція в Україні гальмує постачання зброї – президент Литви
Гітанас Науседа під час візиту до Києва, фото з Twitter (X) президента Литви

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що корупційні скандали в Україні відчутно впливають на країни Заходу при ухваленні рішень про постачання зброї Києву.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію LRT

Пряма мова Науседи: "Це важлива причина. Це дуже важлива причина. Оскільки ті держави, які надають підтримку Україні, є демократичними державами, значить, вони повинні враховувати настрої свого суспільства і думку виборців.

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Уявіть, що виборці в тій чи іншій державі бачать, що в країні, на яку спрямована допомога, відбуваються дуже помітні корупційні скандали. Це величезний удар по репутації цієї держави".

Деталі: Свої коментарі Науседа озвучив після того, як президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення замінити міністра оборони Олексія Рєзнікова на Рустема Умєрова, який з минулого року очолював Фонд держмайна.

Хоча Зеленський у своїй заяві не згадав корупцію, останнім часом у Міністерстві оборони України розпочалися розслідування щодо зловживань і хабарництва під час закупівель зброї.

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Науседа, втім, не вважає, що цей факт став причиною затримки поставок американських винищувачів F-16.

"Іноді справи пов'язані ще й із тим, що одна справа ухвалити рішення, інша справа – реалізувати це рішення", – сказав литовський президент.

Цьому передувало: Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що наступнику Олексія Резнікова на посаді глави Міноборони України потрібно буде докласти зусиль для налагодження відносин із західними лідерами.

Норвегія очолить зусилля НАТО з вестернізації української практики оборонних закупівель, а також розвиватиме співпрацю між країнами-членами Альянсу і Україною.

Теми: корупціядопомога УкраїнізброяЛитва
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