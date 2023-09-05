Уряд у вівторок погодить звільнення голови Донецької ОВА і призначення нового глави Полтавської – джерело
Кабмін у вівторок має погодити звільнення глави Донецької ОВА Павла Кириленка, якого мають призначити очільником Антимонопольного комітету. Також планується призначити нового начальника Полтавської ОВА.
Джерело: джерела УП в уряді
Деталі: Новим головою Полтавської ОВА має стати Філіп Пронін, який наразі є заступником керівника Агентства з розшуку та менеджменту активів.
Довідково: 41-річний Філіп Пронін має диплом магістра з міжнародної економіки Київського економічного університету та бакалавра з правознавства Фінансово-правового коледжу.
З 2005 по 2008 рік він працював у Департаменті аналітичної роботи Державного комітету фінансового моніторингу. У 2008-2010 був старшим консультантом відділу незалежних фінансових розслідувань ТзОВ "КПМГ-Україна". У 2010-2011 працював у відділі інформаційно-аналітичного забезпечення фінансового моніторингу Управління аналізу ризиків та типологічних досліджень комітету фінмоніторингу.
У 2012 - 2017 – заступник директора департаменту – начальник управління аналізу ризиків та типологічних досліджень. У 2017 - 2020 був начальником Управління виявлення та розшуку активів центрального апарату Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів
З 2020 по теперішній час – заступник голови агентства.
37-річний Павло Кириленко закінчив Національну юридичну академію України ім. Ярослава Мудрого за спеціальністю "Правознавство".
Він 2008 року працював в органах прокуратури. За 11 років служби послідовно обіймав посади: помічника прокурора, прокурора відділу, заступника прокурора, прокурора Генеральної прокуратури, начальника слідчого управління.
У 2017 року призначений військовим прокурором Ужгородського гарнізону Західного регіону України.
У 2019 році Указом Президента України призначений на посаду голови Донецької облдержадміністрації, керівника військово-цивільної адміністрації.
Передісторія:
- Раніше повідомлялось, що голова Антимонопольного комітету Ольга Піщанська залишає посаду і може буде призначена головою Фонду держмайна замість Рустема Умєрова, а на посаду голови АМКУ буде призначено главу Донецької ВЦА Павла Кириленка.