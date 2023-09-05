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Окупанти заверещали, що ЗСУ підійшли впритул у районі Новодонецького

Олена Рощіна, Ольга КириленкоВівторок, 5 вересня 2023, 12:52
Окупанти заверещали, що ЗСУ підійшли впритул у районі Новодонецького
Новодонецьке й Новомайорське на карті DeepState map

Окупанти заявили про наступ Збройних сил України на ділянці Новодонецьке – Новомайорське на заході Донецької області і спроби прорватися до Новодонецького. Підтвердити це в українських військових поки не вдалося. 

Джерело: колаборант РФ Олександр Ходаковський – колишній СБУшник, так званий заступник начальника "Росгвардії ДНР" 

Пряма мова Ходаковського: "Після кількох днів артпідготовки противник (українська армія – ред.) перейшов до наступальних дій на ділянці Новодонецьке – Новомайорське. Найбільша активність спостерігається в районі селища Новодонецьке – робиться спроба прориву із застосуванням великої кількості бронетехніки".

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Деталі: За твердженням Ходаковського, українські бійці кілька днів випускали по позиціях загарбників значну кількість снарядів "ледь не цілодобово".

За його словами, "крім психологічного впливу на бійців така інтенсивна артилерійська робота призвела до того, що мінні загородження втратили свою ефективність, а безперервність артобстрілів не дала змоги саперам виконати встановлення мін і відновити зруйноване". 

У результаті, пише Ходаковський у Telegram, українські захисники змогли підійти до позицій ворога "впритул, практично не зазнавши втрат", висадили десант, а після роботи прямою наводкою по укріпленнях РФ відтягнули техніку назад, побоюючись реакції артилерії. 

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"Зараз триває запеклий бій на підступах до Новодонецького. Одночасно противник намагається рухатися і на Новомайорське, застосовуючи схожу тактику", – написав Ходаковський вранці 5 вересня.

Українські військові, задіяні в боях на тій ділянці фронту, відмовилися коментувати УП будь-яку інформацію від окупантів. Командування традиційно зберігає "тишу".

Досі Сили оборони України на південній лінії фронту просувалися трохи західніше, у районі Старомайорська та Урожайного в Донецькій області, а також набагато західніше, у районі Роботиного в Запорізькій області.

Південна лінія фронту в Донецькій та Запорізькій областях
Південна лінія фронту в Донецькій та Запорізькій областях
DeepState map

Імовірно, просування на цих ділянках відкриває шлях до Маріуполя в Донецькій області, а також до Бердянська й Мелітополя в Запорізькій області.

Теми: війнаДонецька областьконтрнаступ
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