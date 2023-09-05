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У двір військкомату в Петербурзі підкинули вибухівку – росЗМІ

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 5 вересня 2023, 13:56
У двір військкомату в Петербурзі підкинули вибухівку – росЗМІ
фото Фонтанка

У дворі військкомату в Санкт-Петербурзі спрацював саморобний вибуховий пристрій із порохом.

Джерело: Фонтанка

Деталі: За інформацією ЗМІ, пристрій вибухнув у вентиляційній шахті, яка веде до покинутого бомбосховища біля військкомату в Невському районі. 

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Шахта отримала незначні пошкодження від вибуху. За попередньою інформацією, пристрій складався зі 100-150 грамів пороху та радіомодуля з батарейкою.

Місце події оточено.

 
фото Фонтанка

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Теми: РосіявибухТЦК
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