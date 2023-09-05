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Білоруський прикордонник попиляв паркан і зайшов до Польщі – ЗМІ

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 5 вересня 2023, 14:37
Білоруський прикордонник попиляв паркан і зайшов до Польщі – ЗМІ
фото прикордонної служби Польщі

Білоруський прикордонник зайшов на територію Польщі, коли намагався випиляти дірку у паркані на кордоні, але з наближенням польських колег втік. 

Джерело: RMF24 із посиланням на джерела, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Cистеми спостереження на польсько-білоруському кордоні зафіксували, як прикордонник у формі, балаклаві та зі зброєю зайшов на територію Польщі в районі села Дубичі Церковні, намагаючись пропиляти дірку у паркані. На місце вирушив польський патруль. Побачивши його, білоруський солдат втік. 

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Спиляти паркан йому не вдалося, загорожа лише трохи пошкоджена. 

Оскільки паркан розташований вже з польської сторони кордону, прикордонники склали рапорт щодо проникнення білоруського службовця на територію Польщі. 

За інформацією RMF FM, це перший доведений випадок, коли зрізанням паркану займалася людина у формі з білоруського боку. До того подібні дії фіксували неодноразово, проте тоді "ловили на гарячому"  людей у цивільному одязі  – ймовірно, також перевдягнених прикордонників Білорусі. 

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: 

  • Тиждень тому у цьому ж районі група "агресивно налаштованих іноземців", як повідомили у Польщі, закидала польських прикордонників камінням з боку Білорусі.
  • Польські прикордонники оголосили, що за останню добу зафіксували 95 спроб нелегального перетину кордону з Білорусі; близько 30 людей, побачивши прикордонників, самі повернулися назад. Ще шістьох, громадян Сомалі та Афганістану, затримали з польського боку.  

Теми: ПольщаБілоруськордонПрикордонна служба
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