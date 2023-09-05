Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Білоруський прикордонник попиляв паркан і зайшов до Польщі – ЗМІ

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 5 вересня 2023, 14:37
Білоруський прикордонник попиляв паркан і зайшов до Польщі – ЗМІ
фото прикордонної служби Польщі

Білоруський прикордонник зайшов на територію Польщі, коли намагався випиляти дірку у паркані на кордоні, але з наближенням польських колег втік. 

Джерело: RMF24 із посиланням на джерела, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Cистеми спостереження на польсько-білоруському кордоні зафіксували, як прикордонник у формі, балаклаві та зі зброєю зайшов на територію Польщі в районі села Дубичі Церковні, намагаючись пропиляти дірку у паркані. На місце вирушив польський патруль. Побачивши його, білоруський солдат втік. 

Реклама:

Спиляти паркан йому не вдалося, загорожа лише трохи пошкоджена. 

Оскільки паркан розташований вже з польської сторони кордону, прикордонники склали рапорт щодо проникнення білоруського службовця на територію Польщі. 

За інформацією RMF FM, це перший доведений випадок, коли зрізанням паркану займалася людина у формі з білоруського боку. До того подібні дії фіксували неодноразово, проте тоді "ловили на гарячому"  людей у цивільному одязі  – ймовірно, також перевдягнених прикордонників Білорусі. 

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: 

  • Тиждень тому у цьому ж районі група "агресивно налаштованих іноземців", як повідомили у Польщі, закидала польських прикордонників камінням з боку Білорусі.
  • Польські прикордонники оголосили, що за останню добу зафіксували 95 спроб нелегального перетину кордону з Білорусі; близько 30 людей, побачивши прикордонників, самі повернулися назад. Ще шістьох, громадян Сомалі та Афганістану, затримали з польського боку.  

Теми: ПольщаБілоруськордонПрикордонна служба
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЗСУ можуть встигнути розірвати сухопутний коридор РФ з Кримом до настання зими – Буданов

У ЗСУ пояснили, чим важливе звільнення Кліщіївки: Плацдарм для подальших дій

Посол України в Мексиці дорікнула президенту через російських військових на параді

Зеленський: Інтернати – це має бути точно не про Україну

На тлі чуток про тяжкий стан і смерть Кадирова в його соцмережах з'явилося відео

Мер Херсона Колихаєв у російському полоні, його готові обмінювати – син

Усі новини...
Польща
П’ять сусідів України не можуть визначитися щодо продовження заборони агроімпорту
Польська газета уточнила, що Україні видають громадян, які переправляли нелегалів, а не ухилянтів
У Польщі знята з виборів кандидатка перепросила у Путіна, що назвала його злочинцем
Останні новини
02:44
Президент Фінляндії: Не можна допустити повернення Росії до війни після настання миру в Україні
02:12
ЗСУ можуть встигнути розірвати сухопутний коридор РФ з Кримом до настання зими – Буданов
00:49
Росія підняла у повітря бомбардувальники, можливі пуски ракет – Повітряні сили
00:38
Борель: Війною проти України Росія топче статут ООН
00:12
оновленоЗагроза застосування ракет та керованих авіабомб: у низці областей оголошували тривогу
23:57
Лукашенко запевняє, що білоруси – "найбільш миролюбна нація" і що там не буде війни
23:42
Сійярто заявив, що "лицемірний" ЄС заздрить Угорщині й Туреччині
23:22
У ЗСУ пояснили, чим важливе звільнення Кліщіївки: Плацдарм для подальших дій
22:48
Магучіх виграла етап Діамантової ліги з рекордом сезону
22:37
доповнено від 21:17В окупованому Севастополі чули вибухи, працюють ГУР і ВМС
Усі новини...
Реклама: