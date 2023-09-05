Білоруський прикордонник попиляв паркан і зайшов до Польщі – ЗМІ

Білоруський прикордонник зайшов на територію Польщі, коли намагався випиляти дірку у паркані на кордоні, але з наближенням польських колег втік.

Джерело: RMF24 із посиланням на джерела, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Cистеми спостереження на польсько-білоруському кордоні зафіксували, як прикордонник у формі, балаклаві та зі зброєю зайшов на територію Польщі в районі села Дубичі Церковні, намагаючись пропиляти дірку у паркані. На місце вирушив польський патруль. Побачивши його, білоруський солдат втік.

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Спиляти паркан йому не вдалося, загорожа лише трохи пошкоджена.

Оскільки паркан розташований вже з польської сторони кордону, прикордонники склали рапорт щодо проникнення білоруського службовця на територію Польщі.

За інформацією RMF FM, це перший доведений випадок, коли зрізанням паркану займалася людина у формі з білоруського боку. До того подібні дії фіксували неодноразово, проте тоді "ловили на гарячому" людей у цивільному одязі – ймовірно, також перевдягнених прикордонників Білорусі.

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