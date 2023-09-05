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ДПСУ зловила понад 20 тисяч людей на спробі незаконно виїхати з України з 24 лютого

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 5 вересня 2023, 16:08
ДПСУ зловила понад 20 тисяч людей на спробі незаконно виїхати з України з 24 лютого
Ілюстративне фото з Інтерфаксу

Державна прикордонна служба з початку повномасштабної війни зафіксувала понад 20 тисяч спроб незаконно виїхати з України.

Джерело: речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону новин 

Пряма мова: "Найбільше випадків фіксується при спробі перетнути кордон у зеленій ділянці, тобто поза межами пунктів пропуску. Загалом з 24 лютого минулого року прикордонними нарядами затримано близько 14 600 осіб, які намагались незаконно залишити межі України.

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Також фіксуються спроби незаконного перетину кордону у пунктах пропуску, коли люди намагаються використати підроблені документи. З 24 лютого минулого року загалом викрито близько 6 200 таких осіб".

Деталі: Найбільше спроб перетинання кордону по зелених ділянках фіксують на кордоні з Румунією та Молдовою. 

Як повідомляє Демченко, тих, хто використовує підроблені документи та намагається підкупити працівників Прикордонної служби, передають поліції. Для тих, хто намагається перетнути кордон по зелених ділянках, передбачена адміністративна відповідальність. Про них інформують працівників правоохоронних органів

ВІДЕО ДНЯ

Правоохоронці з початку повномасштабного вторгнення викрили 220 злочиних груп, які займалися переправленням через кордон.

Теми: Прикордонна службакордонухилянти
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