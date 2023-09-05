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Україна буде готова до членства в ЄС за 2 роки, в НАТО раніше – Стефанішина

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 5 вересня 2023, 16:31
Україна буде готова до членства в ЄС за 2 роки, в НАТО раніше – Стефанішина
фото 1od.in.ua

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина вважає, що Україна буде готова до членства в ЄС за 2 роки, в НАТО – раніше.

Джерело: Стефанішина в інтерв'ю Голосу Америки, "Європейська правда"

Деталі: Коментуючи слова президента Європейської ради Шарля Мішеля про необхідність приготувати ЄС до розширення до 2030 року, віцепрем’єрка зазначила, що це не означає потребу для України чекати сім років на можливість вступу.

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Стефанішина впевнена, що Україна зможе провести ефективні перемовини, виконати всі зобов'язання, пов'язані з імплементацією європейських стандартів, а також створити умови для відновлення української економіки, які дозволять Україні стати конкурентоспроможним членом Європейського Союзу.

Пряма мова: "Ми будемо готові до членства в Європейському Союзі в найближчі два роки, але, звичайно, перебіг війни буде визначати політичні рамки ухвалення цього рішення".

Більше деталей: За словами віцепрем’єрки, вступ до НАТО для України може виглядати ближчим.

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Пряма мова: "Я думаю, що в НАТО ми зможемо вступити швидше, тому що ми очікуємо перемоги, завершення війни, і одна з найсильніших, найпотужніших і найвідоміших армій світу точно буде найбільшим гарантом безпеки Європи та всього європейського простору".

Що передувало: 

  • Раніше Стефанішина заявляла, що Україна до жовтня не виконає на 100% всі сім критеріїв Єврокомісії, однак переговори про вступ все одно почнуться. 
  • Наприкінці червня Європейська комісія представила усну оцінку прогресу України на шляху до ЄС. Єврокомісія вважає, що Україна виконала в повному обсязі дві з семи умов, необхідних для початку переговорів про членство, за рештою умов досягнутий прогрес.
  • Водночас питання членства України в Альянсі стало однією з тем Вільнюського саміту НАТО в липні цього року. Тоді лідери Альянсу погодились вилучити вимогу про План дій щодо членства на шляху України до Альянсу. Водночас союзники дали зрозуміти, що запросять Україну приєднатися до НАТО, "коли будуть досягнуті умови".

Теми: ЄСНАТО
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