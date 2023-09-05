Україна буде готова до членства в ЄС за 2 роки, в НАТО раніше – Стефанішина

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина вважає, що Україна буде готова до членства в ЄС за 2 роки, в НАТО – раніше.

Джерело: Стефанішина в інтерв'ю Голосу Америки, "Європейська правда"

Деталі: Коментуючи слова президента Європейської ради Шарля Мішеля про необхідність приготувати ЄС до розширення до 2030 року, віцепрем’єрка зазначила, що це не означає потребу для України чекати сім років на можливість вступу.

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Стефанішина впевнена, що Україна зможе провести ефективні перемовини, виконати всі зобов'язання, пов'язані з імплементацією європейських стандартів, а також створити умови для відновлення української економіки, які дозволять Україні стати конкурентоспроможним членом Європейського Союзу.

Пряма мова: "Ми будемо готові до членства в Європейському Союзі в найближчі два роки, але, звичайно, перебіг війни буде визначати політичні рамки ухвалення цього рішення".

Більше деталей: За словами віцепрем’єрки, вступ до НАТО для України може виглядати ближчим.

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Пряма мова: "Я думаю, що в НАТО ми зможемо вступити швидше, тому що ми очікуємо перемоги, завершення війни, і одна з найсильніших, найпотужніших і найвідоміших армій світу точно буде найбільшим гарантом безпеки Європи та всього європейського простору".

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