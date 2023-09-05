ЗСУ знищили склад окупантів на Донбасі
Вівторок, 5 вересня 2023, 18:45
Українські військові 5 вересня ліквідували склад військового спорядження росіян у Донецькій області.
Джерело: Управління стратегічних комунікацій Збройних сил у Twitter
Дослівно: "Близько 14:30 Збройні сили України знищили склад військового спорядження окупантів поблизу смт Миронівський Донецької області".
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‼️Близько 14:30 Збройні Сили України знищили склад військового спорядження окупантів поблизу смт Миронівський, Донецької області.— UA_StratCom (@StratCom_AFU) September 5, 2023
#уражено https://t.co/CsJBUm2lVw pic.twitter.com/A6RdxOymdg