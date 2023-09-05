Німецькі зброярі збільшать виробництво систем ППО IRIS-T через зростаючий попит

Німецька збройна компанія Diehl Defence збирається значно збільшити виробництво систем протиповітряної оборони IRIS-T, щоб задовольнити зростаючий попит, пов′язаний з війною Росії проти України.

Джерело: Reuters з посиланням на заяву головного програмного директора компанії Гаральд Бушека, передає "Європейська правда"

Деталі: За 2025 рік компанія планує виробити щонайменше вісім систем, в порівнянні з трьома-чотирма системами цьогоріч.

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Бушек також розповів, що виробництво ракет цьогоріч буде збільшено втричі, а з наступного року – ще вдвічі. З 2024 року очікують на випуск від 400 до 500 ракет.

Німеччина вже поставила два комплекси IRIS-T в Україну. Берлін пообіцяв поставити Києву ще шість установок IRIS-T.

Очікують, що у жовтні 2024 року німецькій збройні сили отримають першу з шести систем IRIS-T.

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