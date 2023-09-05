Німецькі зброярі збільшать виробництво систем ППО IRIS-T через зростаючий попит
Німецька збройна компанія Diehl Defence збирається значно збільшити виробництво систем протиповітряної оборони IRIS-T, щоб задовольнити зростаючий попит, пов′язаний з війною Росії проти України.
Джерело: Reuters з посиланням на заяву головного програмного директора компанії Гаральд Бушека, передає "Європейська правда"
Деталі: За 2025 рік компанія планує виробити щонайменше вісім систем, в порівнянні з трьома-чотирма системами цьогоріч.
Бушек також розповів, що виробництво ракет цьогоріч буде збільшено втричі, а з наступного року – ще вдвічі. З 2024 року очікують на випуск від 400 до 500 ракет.
Німеччина вже поставила два комплекси IRIS-T в Україну. Берлін пообіцяв поставити Києву ще шість установок IRIS-T.
Очікують, що у жовтні 2024 року німецькій збройні сили отримають першу з шести систем IRIS-T.
Що було раніше:
- До вторгнення Росії в Україну лише кілька західних країн придбали цю систему. Зараз союзники по НАТО намагаються замовити IRIS-T для своїх збройних сил, а кілька країн на східному фланзі НАТО, такі як Естонія і Латвія, як очікують, підпишуть контракти протягом найближчих тижнів.
- Раніше повідомлялося, що уряд Словенії веде переговори про придбання в найближчому майбутньому німецької системи протиповітряної оборони середньої дальності IRIS-T.