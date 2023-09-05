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Президент Румунії: Жоден безпілотник не досяг країни

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 5 вересня 2023, 19:42
Президент Румунії: Жоден безпілотник не досяг країни
Клаус Йоганніс, фото: Getty Images

Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що на територію країни не падав жодний безпілотник, таким чином він заперечив повідомлення МЗС України про падіння там 4 вересня російських "Шахедів".

Джерело: Digi24 з посиланням на заяву президента Румунії, передає "Європейська правда"

Пряма мова: "Можу вам сказати, що жоден безпілотник, жодна частина будь-якого пристрою не досягла Румунії".

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Деталі: За його словами Румунія встановила "повний контроль над нашим національним простором, але так, ми стурбовані, тому що ці атаки відбуваються на дуже невеликій відстані від румунського кордону".

Йоганніс додав, що міністр оборони Румунії Ангел Тілвар поінформував його про нещодавні російські атаки.

Також Йоганніс наголосив, що Румунія продовжує уважно стежити за ситуацією та запевнив, що країна надійно захищена. "Я можу сказати те, що вже сказав: Румунія має надзвичайно сильні гарантії безпеки, найсильніші в нашій історії", – додав президент.

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Теми: РумуніяШахедвійна
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