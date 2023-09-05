Арахамія обіцяє, що його, керівництва Ради та багатьох колег декларації будуть відкритими
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пообіцяв, що відкриє свою декларацію загалу, він певен, що також будуть відкритими декларації як керівництва Верховної Ради, та і багатьох його колег.
Джерело: Арахамія у Telegram
Пряма мова: "Ще раз. Я подав вже декларації, не чекаючи закону, по старих (більш жорстких) правилах. Як тільки закон підпишуть і опублікують, звернусь до НАЗК з вимогою відкрити мою декларацію назагал. Так зроблю я, зробить керівництво парламенту, зробить багато моїх колег".
Деталі: За його словами, знайдуться ті, хто цього робити не буде. "Впевнений, громадське суспільство дотисне їх і вони теж будуть вимушені відкрити свої статки. Цікаво подивитись якій відсоток декларантів зробить це добровільно", - додав він.
Що було раніше:
- Верховна Рада 5 вересня прийняла в цілому законопроєкт №9534 про відновлення електронного декларування для чиновників. Натомість головна правка про негайне відкриття декларацій не набрала потрібну кількість голосів (199 з 226).
- Законопроєкт №9534 Верховна Рада ухвалила в першому читанні 27 липня. У меморандумі з МВФ за програмою розширеного фінансування EFF ухвалення закону про відновлення декларування є структурним маяком із терміном виконання наприкінці липня.