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Арахамія обіцяє, що його, керівництва Ради та багатьох колег декларації будуть відкритими

Станіслав ПогоріловВівторок, 5 вересня 2023, 20:18
Арахамія обіцяє, що його, керівництва Ради та багатьох колег декларації будуть відкритими
Давид Арахамія, фото: Getty Images

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пообіцяв, що відкриє свою декларацію загалу, він певен, що також будуть відкритими декларації як керівництва Верховної Ради, та і багатьох його колег.

Джерело: Арахамія у Telegram

Пряма мова: "Ще раз. Я подав вже декларації, не чекаючи закону, по старих (більш жорстких) правилах. Як тільки закон підпишуть і опублікують, звернусь до НАЗК з вимогою відкрити мою декларацію назагал. Так зроблю я, зробить керівництво парламенту, зробить багато моїх колег".

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Деталі: За його словами, знайдуться ті, хто цього робити не буде. "Впевнений, громадське суспільство дотисне їх і вони теж будуть вимушені відкрити свої статки. Цікаво подивитись якій відсоток декларантів зробить це добровільно", - додав він.

Що було раніше

  • Верховна Рада 5 вересня прийняла в цілому законопроєкт №9534 про відновлення електронного декларування для чиновників. Натомість головна правка про негайне відкриття декларацій не набрала потрібну кількість голосів (199 з 226).
  • Законопроєкт №9534 Верховна Рада ухвалила в першому читанні 27 липня. У меморандумі з МВФ за програмою розширеного фінансування EFF ухвалення закону про відновлення декларування є структурним маяком із терміном виконання наприкінці липня.

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Теми: Арахаміядекларації
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