Кулеба пояснив, чому не можна домовлятися про мир з Путіним: Нема довіри
Джерело: Кулеба в інтерв'ю NHK, Про це, як пише "Європейська правда", він заявив
Деталі: За його словами, Путіну не можна довіряти, тому що навіть якщо він дасть слово, немає жодної гарантії, що він його не порушить.
"Він не та людина, з якою можна серйозно про щось домовлятися. Якщо ви вважаєте, що ви успішно домовилися з ним, то ви піддаєте себе небезпеці нападу з його боку", – зазначив Кулеба.
На думку очільника українського зовнішньополітичного відомства, чим успішнішою буде Україна на полі бою, тим більше Росія буде готова до переговорів, однак він не бачить вікна для переговорів з РФ найближчим часом.
"Якщо ми хочемо існувати як нація, якщо ми хочемо вижити, ми повинні перемогти, чого б це не коштувало", – переконаний Кулеба.
Глава МЗС України також висловив розчарування нещодавньою критикою з боку західних країн щодо того, що наступ України не відповідає очікуванням.
Він додав, що той, хто сидить у кріслі і коментує темпи наступу, не повинен говорити українським солдатам, що вони занадто повільні, адже вони вмирають у цій боротьбі та заслуговують на повну повагу.
Нагадаємо:
- Раніше Кулеба заявив, що розв’язану Росією війну не можна зупинити, сівши за стіл переговорів.
- Перед цим міністр закордонних справ заявив, що партнери України знають реальну ситуацію з контрнаступальними діями, а твердження про їхні нібито повільні темпи знеохочують українських військовослужбовців.
- Крім того, голова МЗС порадив критикам "повільного" контрнаступу "стулити пельку" і самим вирушити на фронт в Україні.