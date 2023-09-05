Кулеба пояснив, чому не можна домовлятися про мир з Путіним: Нема довіри

Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба вважає, що не можна довіряти російському диктатору Владіміру Путіну в питанні ведення мирних переговорів.

Джерело: Кулеба в інтерв'ю NHK, Про це, як пише "Європейська правда", він заявив

Деталі: За його словами, Путіну не можна довіряти, тому що навіть якщо він дасть слово, немає жодної гарантії, що він його не порушить.

"Він не та людина, з якою можна серйозно про щось домовлятися. Якщо ви вважаєте, що ви успішно домовилися з ним, то ви піддаєте себе небезпеці нападу з його боку", – зазначив Кулеба.

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На думку очільника українського зовнішньополітичного відомства, чим успішнішою буде Україна на полі бою, тим більше Росія буде готова до переговорів, однак він не бачить вікна для переговорів з РФ найближчим часом.

"Якщо ми хочемо існувати як нація, якщо ми хочемо вижити, ми повинні перемогти, чого б це не коштувало", – переконаний Кулеба.

Глава МЗС України також висловив розчарування нещодавньою критикою з боку західних країн щодо того, що наступ України не відповідає очікуванням.

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Він додав, що той, хто сидить у кріслі і коментує темпи наступу, не повинен говорити українським солдатам, що вони занадто повільні, адже вони вмирають у цій боротьбі та заслуговують на повну повагу.

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