Ердоган має надії на відновлення "зернової угоди"

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сподівається, що найближчим часом відновить Чорноморську зернову угоду.

Джерело: Заява турецького президента, яку наводить Anadolu та "Європейська правда"

Деталі: Ердоган чекає на "хороший результат".

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Він сказав, що Анкара знаходиться в тісному контакті з ООН щодо відновлення "зернової угоди" і додав, що незабаром він обговорить це питання з генсеком Організації Антоніу Гутеррішем.

"Відновлення цієї ініціативи є пріоритетом для всього світу. Ми перебуваємо в тісному контакті з ООН з цього питання", – зазначив президент Туреччини.

Ердоган сказав, що Росія має дві вимоги для відновлення "зернової угоди"

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"По-перше, включення російського сільськогосподарського банку в систему SWIFT…По-друге, судна, які використовуються для транспортування, повинні бути застраховані. Кораблі повинні бути застраховані для того, щоб перевозити товари в європейські або інші порти", – додав він.

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