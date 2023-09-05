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Ердоган має надії на відновлення "зернової угоди"

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 5 вересня 2023, 21:52
Ердоган має надії на відновлення зернової угоди
Реджеп Таїп Ердоган, Getty Images

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сподівається, що найближчим часом відновить Чорноморську зернову угоду.

Джерело: Заява турецького президента, яку наводить Anadolu та "Європейська правда"

Деталі: Ердоган чекає на "хороший результат".

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Він сказав, що Анкара знаходиться в тісному контакті з ООН щодо відновлення "зернової угоди" і додав, що незабаром він обговорить це питання з генсеком Організації Антоніу Гутеррішем.

"Відновлення цієї ініціативи є пріоритетом для всього світу. Ми перебуваємо в тісному контакті з ООН з цього питання", – зазначив президент Туреччини.

Ердоган сказав, що Росія має дві вимоги для відновлення "зернової угоди"

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"По-перше, включення російського сільськогосподарського банку в систему SWIFT…По-друге, судна, які використовуються для транспортування, повинні бути застраховані. Кораблі повинні бути застраховані для того, щоб перевозити товари в європейські або інші порти", – додав він.

Нагадаємо:

Читайте також статтю "ЄвроПравди": Провал Ердогана. Чим завершилася спроба лідера Туреччини домовитися з Путіним про зерно

Теми: ЕрдоганзерноПутінЧорне море
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