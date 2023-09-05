Ердоган має надії на відновлення "зернової угоди"
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сподівається, що найближчим часом відновить Чорноморську зернову угоду.
Джерело: Заява турецького президента, яку наводить Anadolu та "Європейська правда"
Деталі: Ердоган чекає на "хороший результат".
Він сказав, що Анкара знаходиться в тісному контакті з ООН щодо відновлення "зернової угоди" і додав, що незабаром він обговорить це питання з генсеком Організації Антоніу Гутеррішем.
"Відновлення цієї ініціативи є пріоритетом для всього світу. Ми перебуваємо в тісному контакті з ООН з цього питання", – зазначив президент Туреччини.
Ердоган сказав, що Росія має дві вимоги для відновлення "зернової угоди"
"По-перше, включення російського сільськогосподарського банку в систему SWIFT…По-друге, судна, які використовуються для транспортування, повинні бути застраховані. Кораблі повинні бути застраховані для того, щоб перевозити товари в європейські або інші порти", – додав він.
Нагадаємо:
- Глава Кремля Владімір Путін після переговорів з Ердоганом у Сочі заявив, що Москва не готова одразу повертатися до Чорноморської зернової ініціативи, яку зірвала у липні.
- Сам Ердоган виступив за продовження Чорноморської зернової ініціативи і зазначив, що Україні "потрібно пом'якшити свій підхід" для її продовження.
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