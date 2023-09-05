Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні

Уряд Німеччини повідомив про нову доставлену в Україну партію військової допомоги, до нового пакету увійшли, зокрема, понад 10 тисяч снарядів до самохідних зенітних установок Gepard, також Україна отримала броньований мостоукладач Beaver.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення німецькуого уряду

Деталі: Крім того, Німеччина передала чотири автівки для захисту кордону, 20 тисяч захисних окулярів, 32 вантажівки Zetros, чотири тягачі 8x8 HX81 і чотири напівпричепи.

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У новому пакеті також вказуються понад вісім мільйонів набоїв і майже 27 тисяч боєприпасів калібру 40 мм.

Що було раніше:

Перед цим Німеччина передала Україні щойно вироблені на відновленій виробничій лінії боєприпаси для зенітних самохідних установок Gepard.

30 серпня німецький уряд відзвітував про надання чергового пакета військової допомоги Україні, зокрема танків Leopard 1A5 і радіолокаційної системи повітряного спостереження TRML-4D.