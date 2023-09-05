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Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 5 вересня 2023, 22:35
Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні
Фото: Getty Images

Уряд Німеччини повідомив про нову доставлену в Україну партію військової допомоги, до нового пакету увійшли, зокрема, понад 10 тисяч снарядів до самохідних зенітних установок Gepard, також Україна отримала броньований мостоукладач Beaver.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення німецькуого уряду

Деталі: Крім того, Німеччина передала чотири автівки для захисту кордону, 20 тисяч захисних окулярів, 32 вантажівки Zetros, чотири тягачі 8x8 HX81 і чотири напівпричепи.

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У новому пакеті також вказуються понад вісім мільйонів набоїв і майже 27 тисяч боєприпасів калібру 40 мм.

Що було раніше:

  • Перед цим Німеччина передала Україні щойно вироблені на відновленій виробничій лінії боєприпаси для зенітних самохідних установок Gepard.
  • 30 серпня німецький уряд відзвітував про надання чергового пакета військової допомоги Україні, зокрема танків Leopard 1A5 і радіолокаційної системи повітряного спостереження TRML-4D.

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Теми: Німеччиназброядопомога Українівійна
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