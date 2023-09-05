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Росіяни запустили безпілотники по південних областях та активізували авіацію – ПС

Станіслав ПогоріловВівторок, 5 вересня 2023, 23:04
Росіяни запустили безпілотники по південних областях та активізували авіацію – ПС
Фото: Getty Images

Російські загарбники запустили з окупованого Криму кілька груп ударних безпілотників у напрямку південних областей Україні, також спостерігається активність авіації ворога на південно-східному та східному напрямках.

Джерело: Повітряні сили у Telegram

Дослівно: "Зафіксовано запуск ворогом кількох груп ударних БпЛА з району полігону Чауда (Крим) та Приморсько-Ахтарська (рф) у напрямку південних областей".

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Деталі: Повідомляється, що можливе поширення тривог за напрямом руху ударних БпЛА.

Також спостерігається активність ворожої тактичної авіації на південно-східному та східному напрямках. "Загроза застосування авіаційного озброєння. У разі оголошення тривоги - прямуйте в укриття", - попередили в Повітряних силах.

Теми: Шахедвійнаповітряна тривога
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