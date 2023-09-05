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Окупанти накрили вогнем артилерії Костянтинівку та Шахтарське: 5 поранених

Валентина РоманенкоВівторок, 5 вересня 2023, 23:26
Окупанти накрили вогнем артилерії Костянтинівку та Шахтарське: 5 поранених
обстріляний росіянами мікроавтобус. фото прокуратури

Окупанти з артилерії обстріляли Костянтинівку та Шахтарське на Донеччині, поранення отримали 5 людей.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Деталі: 5 вересня близько 17:00, війська РФ обстріляли село Шахтарське Волноваського району. Снаряди окупантів поцілили по приватному сектору, де отримали тілесні ушкодження 40-річний чоловік та 50-річна жінка. Їм надали кваліфіковану медичну допомогу.

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Вже через дві години росіяни атакували місто Костянтинівку, внаслідок чого зазнали осколкових поранень троє місцевих мешканців віком 40, 51 й 53 роки, які їхали у мікроавтобусі по одній з автодоріг. Двоє з потерпілих наразі перебувають в лікарні у важкому стані.

Крім того, пошкоджено приватні будинки, автомобіль й лінії електропередач. За попередніми даними, окупанти обстріляли населені пункти зі ствольної артилерії.

Прокурори розпочали розслідування.

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Теми: Донецька областьвійнапрокуратура
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