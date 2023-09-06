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Зеленський про постачання ЗСУ: Всі запити воїнів будуть у генералів

Станіслав ПогоріловСереда, 6 вересня 2023, 00:05
Зеленський про постачання ЗСУ: Всі запити воїнів будуть у генералів
Володимир Зеленський, фото: ОП

Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що всі запити від українських військових будуть у вищих генералів, урядовці та наших міжнародників, за його словами, буде нове постачання для збройних сил.

Джерело: вечірнє звернення Зеленського

Пряма мова: "Усі запити від воїнів будуть у вищих генералів, в урядовців, у наших міжнародників. Буде нове постачання. Дуже важливо – буде нове виробництво нашої зброї, окреслили з воїнами кілька пріоритетних позицій. Те, що треба зробити. Зробимо!"

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Деталі: Також Зеленський, говорячи про завтрашній день, пообіцяв важливі новини для України. "Мають бути й рішення, важливі для України", - зазначив він.

Теми: Зеленськийзброя
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