Кубинців змушували воювати за Росію в Україні — МЗС Куби

Куба викрила мережу торгівлі людьми, яка примушувала кубинських громадян воювати на боці Росії у війні проти України та працює над "нейтралізацією та ліквідацією" цієї мережі.

Джерело: Міністерство закордонних справ Куби, Reuters

Деталі: У заяві Міністерства закордонних справ Куби, опублікованій пізно ввечері в понеділок, мало деталей, але зазначається, що мережа торгівлі людьми діяла як на території карибської острівної держави, за тисячі кілометрів від Москви, так і в самій Росії.

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Дослівно: "Міністерство внутрішніх справ... працює над нейтралізацією та ліквідацією мережі торгівлі людьми, яка діє з Росії з метою включення кубинських громадян, які там проживають, і навіть деяких з Куби, до складу військових сил, які беруть участь у військових операціях в Україні.

Куба не бере участі у війні в Україні. (Куба) діє і буде діяти енергійно проти будь-кого... хто бере участь у будь-якій формі торгівлі людьми з метою вербування кубинських громадян як найманців для використання зброї проти будь-якої країни.

Спроби такого роду були нейтралізовані, а проти осіб, причетних до цієї діяльності, були порушені кримінальні справи".