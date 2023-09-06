Українські військові просуваються вздовж російських укріплень на Запоріжжі - ISW

Українські військові просунулися в район Роботиного, а також просуваються вздовж лінії російських укріплень у Вербовому.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: За даними Інституту, українські війська продовжують просуватися на заході Запорізької області. На геолокаційних відеозаписах, опублікованих 5 вересня, видно, що російські війська завдають ударів по українських позиціях на північний захід і захід від Роботиного. Це вказує на те, що українські сили просунулися в цей район. Хоча раніше російські війська стверджували, що вони його контролюють.

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Українські сили також просунулися на південь від Роботиного і на північний захід від Вербового.

Геолокаційні дані, що свідчать про розташування сил на північному заході від Вербового, дозволяють припустити, що вони просуваються вздовж лінії російських укріплень, які пролягають уздовж цього населеного пункту.

Українські військові джерела також підтвердили, що українські сили досягли успіху в напрямку Роботине-Новопрокопівка на південь від Оріхова, а також повідомили, що українські сили проводять успішні наступальні операції на південь від Бахмута.

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Російські джерела продовжують скаржитися на те, що російським військам не вистачає контрбатарейних засобів і артилерійських боєприпасів в умовах українського контрнаступу.

Українські контрнаступальні операції на кордоні Донецької та Запорізької областей, швидше за все, досягли успіху. Вони затиснули частини 7-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії і не дозволили їм передислокуватися на критичні ділянки фронту в західній частині Запорізької області.

Російський блогер 5 вересня опублікував аудіозапис нібито від солдата російського 247-го полку, в якому солдат стверджує, що йому доводиться забирати тіла російських військовослужбовців під Старомайорським, оскільки російське командування не контролює процес забирання тіл. Солдат стверджує, що його підрозділ втратив 49 людей за один день боїв.

Ключові висновки ISW за 5 вересня: