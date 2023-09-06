Через ракетну загрозу по всій Україні була оголошена повітряна тривога

Повітряні сили попереджали про загрозу пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС з північно-східного напрямку.

Джерело: Повітряні сили в Telegram, мапа повітряних тривог

Дослівно: "Загроза пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС з північно-східного напрямку! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття!"

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Деталі: Тривогу оголошено у Луганській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській, Полтавській та Сумській областях.

Оновлено: О 4.43 повітряну тривогу оголосили у Києві та області, Кіровоградській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській та Вінницькій областях.

Згодом повітряна тривога була оголошена в усіх областях, крім західних.

ВІДЕО ДНЯ

О 5.12 Сили оборони півдня України повідомили, що ракети маневрують.

О 5:37 повітряна тривога охопила всю Україну.

О 6:36 Повітряні сили повідомили про відбій повітряної тривоги в областях.