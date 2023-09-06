У Німеччині судитимуть російського "крота" з розвідки та його помічника
Середа, 6 вересня 2023, 05:33
Колишнього співробітника Федеральної розвідувальної служби (BND) звинувачують у державній зраді: його підозрюють у шпигунстві на користь Росії.
Джерело: Spiegel
Деталі: Російського "крота" викрили у грудні минулого року. Тепер Генеральний прокурор висунув звинувачення проти колишнього високопоставленого співробітника німецької розвідки Карстена Л.
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Йому пред'явлено звинувачення у державній зраді.
За інформацією Spiegel, Генеральна прокуратура ФРН висунула звинувачення проти Карстена Л. і його ймовірного помічника Артура Е. в Апеляційному суді Берліна.
Якщо чоловіків визнають винними, їх можуть засудити до довічного ув'язнення.
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