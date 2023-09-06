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Ворог атакував Київ ракетами різного типу: всі цілі знищила ППО

"Українська правда"Середа, 6 вересня 2023, 06:47
Ворог атакував Київ ракетами різного типу: всі цілі знищила ППО
ППО, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З САЙТУ DEFENCE UA

Ракетна атака на Київ в ніч на 6 вересня була комбінованою - ворог випустив крилаті ракети типу Х-101/555/55 та ракети іншого типу, ймовірно балістичні.

Джерело: начальник КМВА Сергій Попко в Telegram

Дослівно: "Чергова ракетна атака ворога на мирне місто з метою вбити цивільне населення та зруйнувати інфраструктуру. І знов атака не проста, а комбінована. Попередньо, з району Саратовської області, з літаків стратегічної авіації Ту-95МС рашисти  випустили крилаті ракети типу Х-101/555/55. Одночасно по Києву були запущені ракети іншого типу, ймовірно - балістичного. 

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Усі ворожі цілі, які рухалися в напрямку столиці були знищені силами і засобами ППО. Попередньо у Києві без жертв та руйнувань. 

Офіційна інформація про кількість та типи збитих повітряних цілей буде опублікована Повітряними силами після узагальнення даних".

Теми: Київракетний ударповітряна тривога
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