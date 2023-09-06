Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ворог атакував Київ ракетами різного типу: всі цілі знищила ППО

"Українська правда"Середа, 6 вересня 2023, 06:47
Ворог атакував Київ ракетами різного типу: всі цілі знищила ППО
ППО, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З САЙТУ DEFENCE UA

Ракетна атака на Київ в ніч на 6 вересня була комбінованою - ворог випустив крилаті ракети типу Х-101/555/55 та ракети іншого типу, ймовірно балістичні.

Джерело: начальник КМВА Сергій Попко в Telegram

Дослівно: "Чергова ракетна атака ворога на мирне місто з метою вбити цивільне населення та зруйнувати інфраструктуру. І знов атака не проста, а комбінована. Попередньо, з району Саратовської області, з літаків стратегічної авіації Ту-95МС рашисти  випустили крилаті ракети типу Х-101/555/55. Одночасно по Києву були запущені ракети іншого типу, ймовірно - балістичного. 

Реклама:

Усі ворожі цілі, які рухалися в напрямку столиці були знищені силами і засобами ППО. Попередньо у Києві без жертв та руйнувань. 

Офіційна інформація про кількість та типи збитих повітряних цілей буде опублікована Повітряними силами після узагальнення даних".

Теми: Київракетний ударповітряна тривога
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Рада поповнилась новим нардепом

фотоНаремонтували на 700 тисяч збитків: поліція про причини обшуків в Ужгородській міськраді

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради

Усі новини...
Київ
На Київщині через ракетну атаку загорілося підприємство
В Києві працювала ППО
Актор Стівен Фрай поділився враженнями від 12 годин у Києві: Гумор і рішучість
Останні новини
15:42
59% учнів використовують штучний інтелект для підготовки домашнього завдання – опитування
15:42
Загроза балістики: в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу
15:39
Виробник шин Bridgestone продає свої активи в РФ
15:17
Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська
15:15
Подробиці вильоту літака з "Борисполя": евакуювали найбільше пасажирське судно в Україні - ЗМІ
15:08
Вчені вважають, що люди могли вплинути на еволюцію кольору очей у собак – дослідження
15:07
Балтійські країни домовились про єдине застосування санкцій ЄС проти Росії
15:03
В Італії подружжя пакистанців засудили за вбивство доньки, яка не пішла на шлюб за домовленістю
14:59
В грудні Україна виробила понад 50 тисяч FPV-дронів - Мінстратегпром
14:55
відеоУкраїнський дрон Cobra тепер виготовляють серійно – Армія дронів
Усі новини...
Реклама: