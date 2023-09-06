Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ППО знищила 23 з 33 ворожих цілей – Повітряні сили

"Українська правда"Середа, 6 вересня 2023, 07:30
ППО знищила 23 з 33 ворожих цілей – Повітряні сили
фото Повітряних сил

Вночі 6 вересня ворог завдав удару по Україні ракетами повітряного та наземного базування, а також ударними дронами. Із 33 зафіксованих ППО знищила 23 цілі.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: Як повідомляють повітряники, усього зафіксовано 33 ворожі повітряні цілі:

Реклама:
  • 7 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55, випущені з 9 літаків стратегічної авіації Ту-95мс із району Енгельса;
  • 1 балістичну ракету "Іскандер-М";
  • 25 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" з південно-східного та південного напрямків (Приморсько-Ахтарськ, Чауда).

За маршрутом слідування ракет і дронів працювала протиповітряна оборона. До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні війська, винищувальну авіацію, мобільні вогневі групи та інші засоби ураження.

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 23 повітряні цілі:

  • 7 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;
  • 1 балістичну ракету "Іскандер-М";
  • 15 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131".

Крім того, авіація Повітряних Сил за минулу добу завдала до 10 групових авіаударів по об’єктах та позиціях окупантів.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Повітряні сили ЗСУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сирський: На Бахмутському напрямку ворог втратив найкращі частини, але штурм триває

По всій Болгарії фермери заблокували дороги через агроімпорт з України

фото, доповненоЗ’явилися фото ураженого підводного човна "Ростов-на-Дону"

Суд ООН щодо геноциду: РФ не визнає заяви Путіна, зате каже про "нациста" Зеленського

Смерть Лагути: дружина заявляла про зникнення, а за 3 дні знайшли тіло

Київ починає юридичний процес проти країн ЄС – торгпред

Усі новини...
Повітряні сили ЗСУ
Через ракетну загрозу по всій Україні була оголошена повітряна тривога
Повітряні сили знищили 23 з 32 запущених по Україні "Шахедів"
Росіяни запустили по Україні "Шахеди" – Повітряні сили
Останні новини
17:42
фотоУкраїна повернула двох дітей з окупованої території
17:28
Зарплати чоловіків в Україні майже на 19% вищі, ніж у жінок
17:27
"Туберкульоз" за 1500 доларів: в Одесі викрили голову ВЛК, яка допомагала ухилянтам
17:24
У Білорусі лишилося менше тисячі "вагнерівців" – джерела
17:16
"Оппенгеймер" став найкасовішим біографічним фільмом в історії
17:08
Прем'єр Румунії пропонує заборонити українську агропродукцію ще на 30 днів
16:54
Наймолодший українець з найбільшою кількістю дипломів – у Києві зареєстрували рекорд
16:42
Більшість країн ЄС засуджують блокаду зерна з України трьома країнами
16:41
Вчені назвали ймовірну причину утворення льоду на Місяці
16:34
Міжнародна фундація допоможе НБУ з поширенням фінансової освіти для дітей та молоді
Усі новини...
Реклама: