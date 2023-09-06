ППО знищила 23 з 33 ворожих цілей – Повітряні сили

Вночі 6 вересня ворог завдав удару по Україні ракетами повітряного та наземного базування, а також ударними дронами. Із 33 зафіксованих ППО знищила 23 цілі.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: Як повідомляють повітряники, усього зафіксовано 33 ворожі повітряні цілі:

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7 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55, випущені з 9 літаків стратегічної авіації Ту-95мс із району Енгельса;

1 балістичну ракету "Іскандер-М";

25 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" з південно-східного та південного напрямків (Приморсько-Ахтарськ, Чауда).

За маршрутом слідування ракет і дронів працювала протиповітряна оборона. До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні війська, винищувальну авіацію, мобільні вогневі групи та інші засоби ураження.

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 23 повітряні цілі:

7 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;

1 балістичну ракету "Іскандер-М";

15 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131".

Крім того, авіація Повітряних Сил за минулу добу завдала до 10 групових авіаударів по об’єктах та позиціях окупантів.