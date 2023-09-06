Вірменія анонсувала спільні зі США військові навчання

У Вірменії у вересні пройдуть спільні з американцями військові навчання.

Джерело: пресслужба Міноборони Вірменії

Дослівно: "У рамках підготовки до участі в міжнародних миротворчих місіях з 11 до 20 вересня у Вірменії на базі навчального центру миротворчої бригади Міноборони Вірменії "Зар" відбудуться спільні вірмено-американські військові навчання "Партнер Орел-2023" (EAGLE PARTNER 2023)".

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Деталі: Повідомляється, що навчання передбачають "виконання завдань зі стабілізації між конфліктуючими сторонами під час миротворчої місії".

Дослівно: "Метою навчань є підвищення рівня взаємосумісності підрозділу, який бере участь у міжнародних миротворчих місіях в рамках миротворчих операцій, обмін передовим досвідом у сфері управління та тактичного зв'язку, а також підвищення готовності вірменського підрозділу до запланованої оцінки "Концепції оперативних спроможностей" НАТО/ПЗМ".

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