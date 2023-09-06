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Британська розвідка: школярів у РФ привчатимуть до автомата Калашникова і пропаганди

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 6 вересня 2023, 09:37
Британська розвідка: школярів у РФ привчатимуть до автомата Калашникова і пропаганди
ілюстрація з ТГ Ministry of Defence

До навчальної програми у російських школах додали нові розділи, пов’язані з воєнною підготовкою, кремлівським баченням історії та пропагандою про попередні роки війни і так званою "спецоперацією" проти України. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на черговий огляд про війну розвідки Міністерства оборони Британії

Деталі: Аналітики зауважили, що цьогоріч російські школярі почали навчальний рік з оновленою програмою, де є більше елементів воєнної підготовки та багато інформації про "СВО". Президент РФ Володимир Путін особисто проводив урок для 30 учнів у перший день семестру. 

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Російський парламент затвердив змінену навчальну програму ще минулого року. 

Екзамен з історії тепер включає "возз’єднання Криму з Росією" і "спеціальну військову операцію" проти України. 

У предмет "Основи безпеки життєдіяльності" для старших класів включили розділ про базову військову підготовку, де розповідають про основи роботи з автоматом Калашникова, ручними гранатами, безпілотниками та першою допомогою у тактичних умовах.  

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"У гості до учнів можуть запрошувати ветеранів, які воювали в Україні", – додають аналітики. 

Дослівно: "Оновлена програма має три мети: нав’язати учням кремлівське обґрунтування "СВО", прищепити бойовий дух і скоротити терміни для їхньої подальшої мобілізації та залучення на полі бою. Включення розділу про безпілотники вказує, що їхня роль на полі бою зростає, і що росіяни напряму вчаться з досвіду використання цих систем". 

Що передувало: Розвідка Британії коментувала російські "вибори" в окупованих частинах України.

Теми: Росіяпропагандавійна
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