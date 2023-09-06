Суд ЄС відмовив наближеному до Путіна олігарху у скасуванні санкцій

Суд Євросоюзу відхилив скаргу російського олігарха Дмитрія Пумп’янського та його дружини Галини Пумп’янської на санкції, пояснивши, що той задіяний у секторах економіки, які приносять дохід країні-агресору.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на суд ЄС

Дослівно: "Хоча Дмитрій Пумп’янський не брав безпосередньої участі у військовому наступі на Україну, він задіяний у секторах економіки, які становлять значне джерело доходів для уряду Російської Федерації".

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Деталі: Суд заявив, що своїми рішеннями, винесеними 6 вересня, він залишає в силі рішення Ради ЄС, прийняті проти Пумпянського та його дружини, і залишає їхні імена в списку обмежувальних заходів.

Всупереч твердженням Пумп’янського, Суд ЄС вважає, що докази, надані Радою Євросоюзу, дозволяють зробити висновок, що включення його в санкційний список є обґрунтованим.

"Суд також зазначає, що, всупереч твердженням Дмитрія Пумпянського та його дружини, включення їхніх імен до списків не є невиправданим, свавільним і непропорційним обмеженням їхніх фундаментальних прав, які включають, серед іншого, право на повагу до приватного і сімейного життя, житла і комунікацій", – заявили у суді.

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Там також зазначили, що компетентний орган держави-члена може дозволити особам, внесеним до санкційного переліку, в'їзд на територію Європейського Союзу, зокрема, з невідкладних гуманітарних міркувань.

Пумп'янський – власник та голова правління виробника сталевих труб для нафтогазової галузі OAO TMK, що є постачальником російської державної енергетичної компанії "Газпром".

Він зазнав санкцій з боку Британії, ЄС та США після вторгнення РФ в Україну.

Британія заявила, що мільярдер, статки якого оцінюються в 1,84 мільярда фунтів стерлінгів, є одним із "найближчих до Путіна" олігархів.

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