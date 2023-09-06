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Блінкен у Києві оголосить про надання Україні $1 млрд допомоги — Reuters

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 6 вересня 2023, 12:16
Блінкен у Києві оголосить про надання Україні $1 млрд допомоги — Reuters
Ентоні Блінкен, фото: Getty Images

Держсекретар США Ентоні Блінкен пробуде в Україні два дні та під час свого візиту, ймовірно, оголосить про нову допомогу для нашої країни на суму понад $1 млрд.

Джерело: Reuters з посиланням на представника Держдепу на брифінгу, передає "Європейська правда"

Деталі: За словами високопосадовця Держдепу на брифінгу для журналістів, Блінкен зупиниться на ніч в Україні вперше з моменту вторгнення Росії в Україну, та, ймовірно, оголосить про новий пакет американської допомоги на суму понад $1 млрд.

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Очікують, що Блінкен, який є першим високопосадовцем США, який відвідає Київ після початку українського контрнаступу, зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, а також з іншими високопосадовцями та представниками громадянського суспільства, сказав співрозмовник журналістів.

Американські офіційні особи намагаються публічно не критикувати військову тактику України і минулого тижня заявили, що спостерігали помітний прогрес української армії за попередні 72 години наступу на південному сході.

  • Вашингтон хотів би обговорити з українцями хід наступу, оцінити потреби на полі бою, а також будь-які кроки, які можуть знадобитися для зміцнення енергетичної безпеки України напередодні зимових місяців, сказав посадовець, який говорив на умовах анонімності.

"Я думаю, що найважливіше, щоб ми отримали реальну оцінку від самих українців. Ми хочемо побачити, почути, як вони мають намір рухатися вперед у найближчі тижні", – сказав посадовець.

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Що було раніше:

  • Ентоні Блінкен прибув з офіційним візитом до Києва у середу вранці.
  • Про можливість його візиту у середу ЗМІ неофіційно дізналися ще напередодні, проте у Держдепі відмовилися коментувати ці чутки. 

Теми: БлінкенСШАУкраїнадопомога Україні
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