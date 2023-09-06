Прем’єрка Данії прибула з візитом до Києва та виступила у Раді

Метте Фредеріксен у ВРУ, фото: скріншот з TV 2

Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен втретє за час повномасштабної війни прибула в Україну та виступила у Верховній Раді, про її візит не було відомо заздалегідь.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на данські та українські ЗМІ

Деталі: Зокрема, данське TV2 повідомило, що Фредеріксен прибула до Києва та опублікували фрагменти її виступу у Верховній Раді.

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TV2 повідомляє, що перед приїздом до Києва Фредеріксен відвідала церкву у Бучі, де зараз розміщена фотовиставка воєнних злочинів російських військових, скоєних під час окупації.

Як відомо, також у Києві перебуває держсекретар Ентоні Блінкен. Неофіційно повідомляють, що його візит буде дводенним.