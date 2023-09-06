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Суд ЄС відмовився скасувати санкції ще чотирьом російським олігархам

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 6 вересня 2023, 14:05
Суд ЄС відмовився скасувати санкції ще чотирьом російським олігархам
Фото: Getty Images

Суд ЄС відхилив скарги російських олігархам Геннадію Тимченку, Михаїлу Гуцерієву, Тиграну Худавердяну і Александру Шульгіну, які вимагали скасувати санкції проти них. Перед цим була відхилена скарга наближеного до Путіна Дмитрія Пумпянського та його дружини.

Джерело: журналіст "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк у соцмережі Х, передає "Європейська правда"

Пряма мова: "Усі інші справи, пов'язані з санкціями ЄС (візові заборони та заморожування активів) проти Росії та Білорусі, включаючи Тимченка, Шульгіна, Худавердяна та Гуцерієва, також були відхилені. Це означає, що правові підстави для санкцій з боку ЄС залишаються міцними".

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Деталі: Російські олігархи намагалися через суд зняти санкції, запроваджені проти них у ЄС у зв'язку з розв'язаною президентом Росії Владіміром Путіним війною проти України.

ВІДЕО ДНЯ

Російське агентство ТАСС з посиланням на представника Суду ЄС також повідомило про відхилення скарг на санкції російських бізнесменів Дмитрія Пумпянського, Геннадія Тимченка, Михаїла Гуцерієва і Тиграна Худавердяна. Про Шульгіна в повідомленні ТАСС не згадано.

"Так, суд відхилив сьогодні всі позови від російських бізнесменів", – цитує агентство представника суду.

Передісторія

  • Раніше Суд ЄС повідомив, що відхилив скаргу російського олігарха Дмитрія Пумпянського та його дружини Галини Пумпянської на санкції Євросоюзу. "Хоча Дмитрій Пумпянський не брав безпосередньої участі у військовому наступі на Україну, він задіяний у секторах економіки, які становлять значне джерело доходів для уряду Російської Федерації", – заявив суд.
  • Минулого року на аукціоні вперше продали заарештовану в Гібралтарі яхту Axioma російського олігарха Дмитрія Пумпянського за 37,5 мільйона доларів.

Теми: санкціїЄСолігархивійна
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