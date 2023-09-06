РФ вдарила по ринку в Костянтинівці: 16 загиблих та 34 поранених
Російські військові завдали удару по місту Костянтинівка Донецької області, відомо про 16 загиблих та 34 поранених.
Джерело: Радіо свобода, анонімні Telegram-канали, Укрінформ із посиланням на Донецьку ОВА, президент Володимир Зеленський у Telegram, глава МВС Ігор Клименко у Telegram, Донецька облпрокуратура
Деталі: Анонімні Telegram-канали повідомляють, що ворог завдав удару по ринку в центрі міста.
Укрінформ із посиланням на Донецьку ОВА повідомляє про 16 загиблих та 5 поранених. Росіяни атакували центральний ринок міста.
Зеленський опублікував відео удару росіян по місту, а також підтвердив, що ворог атакував ринок і вбив 16 людей. Водночас він зазначив, що окупанти вдарили артилерією.
Пряма мова: "Коли хтось у світі ще намагається мати справу з чимось російським, це означає заплющувати очі на реальність. Наглість зла. Зухвалість підлості. Повномасштабна нелюдь.
На цей час артилерія російських терористів убила 16 людей у місті Костянтинівці, Донецька область. Звичайний ринок. Магазини. Аптека. Люди, які нічим не завинили. Багато поранених. На жаль, кількість загиблих і постраждалих може ще зрости.
Мої співчуття всім, хто втратив рідних! Якнайшвидше треба перемогти це російське зло".
Зеленський опублікував відео удару росіян по Констянтинівці pic.twitter.com/POq4IgupJn— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 6, 2023
Очільник МВС Ігор Клименко повідомив, що 28 людей дістали поранення та 16 загинули. Серед потерпілих – рятувальник.
Він додав, що ДСНС та поліція проводять пошуково-рятувальну операцію. Триває розбір завалів. Парамедики поліції та лікарі надають медичну допомогу травмованим.
Надзвичайники оперативно ліквідували пожежу площею 300 квадратних метрів. Пошкоджено близько 30 торгових павільйонів
Глава МВС публікує відео з місця російського удару по Констянтинівці pic.twitter.com/hKklaz42OI— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 6, 2023
Оновлено: Прокуратура повідомляє про 31 травмованого та 16 загиблих. Ворог завдав удару близько 14:00.
Дослівно прокуратура: "Внаслідок влучання снарядів у торгових павільйонах здійнялася пожежа. Станом на 16:00 від атаки окупантів загинули 16 людей. Ще 31 особа зазнала поранень різного ступеня тяжкості, громадянам надається невідкладна медична допомога.
За попередніми даними, пошкоджено 20 магазинів, лінії електропередач, адмінбудівля та 5-й поверх житлового будинку. Вщент згоріли легкові автомобілі та 8 торговельні об’єкти. Наразі триває пошуково-рятувальна операція. Під завалами ще перебувають люди".
Оновлено: Речниця Донецької ОВА Тетяна Ігнатченко в ефірі телемарафону повідомила, що станом на 17:30 відомо про 16 загиблих і 34 поранених. За її словами, основні наслідки російського удару вже "більш-менш ліквідовані".
Ігнатченко додала, що пошуки людей під завалами уже не ведуться.
Довідково: Росіяни завдали удару по місту і вбили людей на річницю звільнення Констянтинівки від нацистів, яка відзначається 6 вересня.