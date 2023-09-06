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РФ вдарила по ринку в Костянтинівці: 16 загиблих та 34 поранених

Тетяна ЛозовенкоСереда, 6 вересня 2023, 16:30
РФ вдарила по ринку в Костянтинівці: 16 загиблих та 34 поранених
Скрін з відео в телеграм Клименка

Російські військові завдали удару по місту Костянтинівка Донецької області, відомо про 16 загиблих та 34 поранених.

Джерело: Радіо свобода, анонімні Telegram-канали, Укрінформ із посиланням на Донецьку ОВА, президент Володимир Зеленський у Telegram, глава МВС Ігор Клименко у Telegram, Донецька облпрокуратура

Деталі: Анонімні Telegram-канали повідомляють, що ворог завдав удару по ринку в центрі міста.

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Укрінформ із посиланням на Донецьку ОВА повідомляє про 16 загиблих та 5 поранених. Росіяни атакували центральний ринок міста.

Зеленський опублікував відео удару росіян по місту, а також підтвердив, що ворог атакував ринок і вбив 16 людей. Водночас він зазначив, що окупанти вдарили артилерією.

Пряма мова: "Коли хтось у світі ще намагається мати справу з чимось російським, це означає заплющувати очі на реальність. Наглість зла. Зухвалість підлості. Повномасштабна нелюдь.

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На цей час артилерія російських терористів убила 16 людей у місті Костянтинівці, Донецька область. Звичайний ринок. Магазини. Аптека. Люди, які нічим не завинили. Багато поранених. На жаль, кількість загиблих і постраждалих може ще зрости. 

Мої співчуття всім, хто втратив рідних! Якнайшвидше треба перемогти це російське зло".

Очільник МВС Ігор Клименко повідомив, що 28 людей дістали поранення та 16 загинули. Серед потерпілих – рятувальник.

Він додав, що ДСНС та поліція проводять пошуково-рятувальну операцію. Триває розбір завалів. Парамедики поліції та лікарі надають медичну допомогу травмованим.

 
фото Клименка

Надзвичайники оперативно ліквідували пожежу площею 300 квадратних метрів. Пошкоджено близько 30 торгових павільйонів

Оновлено: Прокуратура повідомляє про 31 травмованого та 16 загиблих. Ворог завдав удару близько 14:00.

Дослівно прокуратура: "Внаслідок влучання снарядів у торгових павільйонах здійнялася пожежа. Станом на 16:00 від атаки окупантів загинули 16 людей. Ще 31 особа зазнала поранень різного ступеня тяжкості, громадянам надається невідкладна медична допомога.

За попередніми даними, пошкоджено 20 магазинів, лінії електропередач, адмінбудівля та 5-й поверх житлового будинку. Вщент згоріли легкові автомобілі та 8 торговельні об’єкти. Наразі триває пошуково-рятувальна операція. Під завалами ще перебувають люди".

Оновлено: Речниця Донецької ОВА Тетяна Ігнатченко в ефірі телемарафону повідомила, що станом на 17:30 відомо про 16 загиблих і 34 поранених. За її словами, основні наслідки російського удару вже "більш-менш ліквідовані".

Ігнатченко додала, що пошуки людей під завалами уже не ведуться.

Довідково: Росіяни завдали удару по місту і вбили людей на річницю звільнення Констянтинівки від нацистів, яка відзначається 6 вересня.

Теми: Донецька областьракетний ударжертви
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