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У Румунії визнали, що знайшли уламки нібито дрона після атаки "Шахедів" з РФ

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 6 вересня 2023, 15:15
У Румунії визнали, що знайшли уламки нібито дрона після атаки Шахедів з РФ
Фото вибуху на території Румунії, джерело: речник МЗС України олег ніколенко

На території Румунії, біля річки Дунай, було знайдено уламки, які, схоже, належали безпілотнику.

Джерело: Antena 3 CNN із посиланням на слова міністр оборони Румунії Анджела Тилвара, пише "Європейська правда"

Деталі: Тилвар підтвердив в ексклюзивному коментарі журналістам, що фахівці знайшли уламки, схожі на залишки дрона, біля села Плауру на території жудця Тулча – навпроти українського Ізмаїла. Населені пункти розділяє лише русло Дунаю.

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Місце знахідки на мапі

Як відомо, спершу Бухарест категорично заперечив падіння російських "Шахедів", якими атакували українські порти на Дунаї, на території Румунії. 

"Ми обстежили дуже велику територію, включно з тією, про яку говорили публічно, і можу підтвердити, що у цьому районі знайшли фрагменти, що можуть бути уламками дрона", – сказав Анджел Тилвар. За його словами, знайдені фрагменти не становлять загрози. 

"Ми бачимо, що за досить короткий час сталася серія російських атак проти української портової інфраструктури і складів, і, думаю, нам важливо посилити заходи пильності. У нас буде більше пунктів спостереження, більше патрулів", – додав міністр, зазначивши, що їде спілкуватися з владою містечок, найближчих до кордону з Україною.

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Теми: РумуніябезпілотникиШахедвійна
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