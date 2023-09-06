Повернення е-декларування: частина "слуг народу" витягла картки й не голосувала

Фракція "Слуга народу" дала лише 50% голосів за відкритість електронного декларування вже зараз, 55 її нардепів просто не голосували, а ще 37 "слуг народу" на чолі з головою фракції Давидом Арахамією взагалі витягли картки з системи "Рада".

Джерело: рух "Чесно"

Деталі: 5 вересня народні депутати провалили ключові поправки до законопроєкту про відновлення декларування – декларування керівництва Офісу президента, заступників, радників та уповноважених президента, а також поправку про відновлення публічної роботи реєстру декларацій.

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Таким чином, реєстр Національного агентства з запобігання корупції (НАЗК) залишається закритим іще на рік.

Громадськість вимагає від президента Володимира Зеленського ветувати законопроєкт.

Законопроєкт №9534 про відновлення декларування в умовах воєнного стану, який був одним із ключових вимог міжнародних партнерів, Верховна Рада вже у вихолощеному вигляді ухвалила в цілому 329 голосами "за".

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44 народних депутати (11% від загального складу парламенту) "випарувались" і не підтримали євроінтеграційний законопроєкт №9534 у другому читанні.

Майже 40% представників монобільшості на чолі з Арахамією начебто були "відсутні" або "не голосували" під час підтвердження поправки про відкриття реєстру декларацій. Водночас ці нардепи голосували "за" розгляд інших питань порядку денного на засіданні парламенту 5 вересня або ж їхня картка перебувала в слоті.

Найбільший відсоток нардепів, які "випарувались" під час голосування за відновлення декларування в цілому, у групі "Відновлення України" (41%), фракції "Батьківщина" (27%) та групі "За майбутнє" (24%).

Аналітика щодо голосування за законопроєкт про відновлення елктронного декларування Рух Чесно

Рух "Чесно" наголошує, що суспільство вимагало не просто відновити подачу декларацій, а зробити їх публічними, щоб кожен громадянин міг на сайті НАЗК бачити інформацію про статки нардепів. Це мала б забезпечити правка голови Комітету з питань антикорупційної політики Анастасії Радіної ("Слуга народу") під номером №371.

Ця правка не пройшла під час засідання комітету 4 вересня, але її поставили на підтвердження у сесійній залі 5 вересня.

Нардепи, зокрема представники "Слуги народу", влаштували у Facebook флешмоб на підтримку цієї правки перед голосуванням, але зрештою керівництво фракції монобільшості оголосило вільне голосування: кожен міг сам визначатись, як він голосує.

Владна фракція "Слуга народу" дала за 371-шу правку лише 50% голосів. Для проходження правки забракло підтримки 27 нардепів.

37 нардепів "Слуги народу" (16%) на чолі з головою фракції Давидом Арахамією просто витягли картки і начебто були "відсутні" під час голосування за ключову правку.

Ще 55 "слуг народу" (23%) мали картку в слоті, але "не голосували", хоча під час розгляду інших питань порядку денного голосували.

Двоє нардепів голосували "проти" відкриття реєстру декларацій – Дмитро Микиша та Микола Тищенко, якого нещодавно виключили із фракції "Слуга народу" та зняли з посади заступника голови фракції.

Загалом за відкриття реєстру декларацій не голосувала значна кількість нардепів з різних фракцій та груп, які неодноразово фігурували з антикорупційних росзлідуваннях, зокрема Ярослав Дубневич, Вадим Столар, Дмитро Ісаєнко, Олександр Дубінський, Олександр Юрченко, Юрій Камельчук, Маргарита Шол, Сергій Кузьміних, Михайло Волинець та ін.

Депутатка від "Батьківщини" Альона Шкрум у коментарі Руху "Чесно" запевнила, що під час голосування була фізично відсутня у сесійній залі.

Аналітика щодо голосування за законопроєкт про відновлення елктронного декларування Рух Чесно

Чинна редакція законопроєкту передбачає подачу декларації до НАЗК, але оприлюднити її зможуть лише тоді, коли цього забажає сам нардеп.

Давид Арахамія після голосування пояснив у Telegram, що "парламент проголосував за відновлення декларування у форматі, прохідному для зарахування нашими міжнародними партнерами", але громадянське суспільство не задоволене тим, що реєстр декларантів поки буде доступним лише для перевірок НАБУ та НАЗК.

За словами Арахамії, "норма закритості реєстру виникла на прохання декларантів місцевих громад, які проживають на прифронтових територіях, родичі яких можуть бути в небезпеці".

Він наголосив: через рік автоматично весь реєстр буде відкритим, як і раніше;, а кожен декларант зможе й до того добровільно відкрити свою декларацію для всіх людей.

"Ми з керівництвом парламенту будемо перші подавати такі листи до НАЗК з проханням зробити наші декларації публічними", – пообіцяв Арахамія і додав, що сам уже подав декларації а проситиме НАЗК відкрити їх.

Аналітика щодо голосування за законопроєкт про відновлення елктронного декларування Рух Чесно

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