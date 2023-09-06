Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Жителі румунського прикордоння опублікували кадри вибухів під час атаки на Україну

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 6 вересня 2023, 17:52
Жителі румунського прикордоння опублікували кадри вибухів під час атаки на Україну
скриншот з відео. Youtube - infosudest

Жителі прикордонного села Кілія-Веке в Румунії стали очевидцями вибухів під час атаки РФ по Україні в ніч на 6 вересня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на G4Media

Нічні атаки тривали три години і були спрямовані на Ізмаїльський район Одеської області, де загинула одна людина.

Реклама:

У кількох українських населених пунктах зафіксували руйнування та пожежі.

Тим часом мешканці румунського села публікували відео з вибухами на території України.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше в Румунії підтвердили, що біля берегів Дунаю з румунського боку знайшли фрагменти, схожі на уламки безпілотника. Україна повідомляла про те, що російські "Шахеди" впали на території Румунії, ще 4 вересня.

До цього румунська сторона категорично заперечувала ймовірність того, що на їхній території могли впасти дрони, якими РФ атакувала південь України.

Теми: Румуніяракетний ударУкраїнавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський прибув до Нью-Йорка і анонсував участь у засіданні ООН

Пісторіус оголосив про новий пакет військової допомоги Німеччини Україні на 400 млн євро

Україна подала до СОТ позови проти Польщі, Словаччини та Угорщини через заборону на імпорт зерна

Більшість країн ЄС засуджують блокаду зерна з України трьома країнами

Сирський: На Бахмутському напрямку ворог втратив найкращі частини, але штурм триває

По всій Болгарії фермери заблокували дороги через агроімпорт з України

Усі новини...
Румунія
Президент Румунії вимагає з’ясувати, уламки якого дрона впали в його країні
Президент Румунії: Якщо уламки дрона РФ впали на нашій території – це порушення суверенітету
Міністр оборони Румунії пояснив протиріччя з падінням уламків дрона на території країни
Останні новини
03:38
У Кривому Розі пролунав вибух
03:28
Байден хоче почути від Зеленського про ситуацію на полі бою – Кірбі
03:01
На Бєлгородщині місцева влада відзвітувала про збиття трьох повітряних цілей
02:34
Групи ударних дронів прямують на західну Україну – Повітряні сили
02:14
В Краматорську, Слов'янську, Одесі та Херсоні було чути вибухи
01:53
У Росії назріває заколот – Данілов
01:22
Зеленський відвідав важкопоранених українських військових у лікарні Нью-Йорка
00:59
США заарештували росіянина, який скуповував мікроелектроніку подвійного призначення
00:30
ОновленоПовітряні сили оголошували про загрозу ракет та безпілотників у кількох областях
00:13
Олена Зеленська у США зустрінеться з родиною Клінтонів
Усі новини...
Реклама: