Жителі румунського прикордоння опублікували кадри вибухів під час атаки на Україну

Жителі прикордонного села Кілія-Веке в Румунії стали очевидцями вибухів під час атаки РФ по Україні в ніч на 6 вересня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на G4Media

Нічні атаки тривали три години і були спрямовані на Ізмаїльський район Одеської області, де загинула одна людина.

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У кількох українських населених пунктах зафіксували руйнування та пожежі.

Тим часом мешканці румунського села публікували відео з вибухами на території України.

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Раніше в Румунії підтвердили, що біля берегів Дунаю з румунського боку знайшли фрагменти, схожі на уламки безпілотника. Україна повідомляла про те, що російські "Шахеди" впали на території Румунії, ще 4 вересня.

До цього румунська сторона категорично заперечувала ймовірність того, що на їхній території могли впасти дрони, якими РФ атакувала південь України.