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Акули потопили катамаран із росіянами на борту в Тихому океані

Євген КізіловСереда, 6 вересня 2023, 17:55
Акули потопили катамаран із росіянами на борту в Тихому океані
Фото експедиції, джерело: russian.ocean.way / Instagram

У Тихому океані акули потопили катамаран Russian Ocean Way - TION, який здійснював навколосвітню експедицію. На борту були троє росіян, вони встигли подати сигнал SOS і врятуватися.

Джерело: сайт проєкту "Шляхом російських навколосвітніх мореплавців", "Медуза"

Деталі: Повідомляється, що перший напад акул стався 4 вересня, тоді ушкодження отримав задній лівий балон катамарана, після чого він повністю занурився у воду.

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Керівник берегового штабу експедиції Юлія Калюжна припустила, що акули могли прийняти балон катамарана за "якогось ссавця і тому атакували".

За наступну добу катамаран зміг пройти близько ста миль, проте ввечері 5 вересня судно знову атакували акули, пошкодивши правий балон.

У результаті катамаран почав тонути, а екіпаж подав сигнал SOS. Через 45 хвилин учасників експедиції підібрав суховантаж Dugong Ace.

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Зараз команда прямує до австралійського міста Брісбен. До Австралії незабаром також вилетить Калюжна, щоб знайти нове судно для продовження експедиції.

Теми: Росіянадзвичайна подія
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