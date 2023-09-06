ССО вистежили, арта спалила склад ракет "Віхрь" для ударних вертольотів РФ
Середа, 6 вересня 2023, 18:00
Сили спецоперацій ЗСУ вполювали склад окупантів на Бахмутському напрямку, який потім знищила артилерія.
Джерело: пресслужба ССО
Деталі: Повідомляється, що в ході ведення аеророзвідки оператори Сил спецоперацій виявили скупчення техніки та боєприпасів. Зокрема на складі противника зберігалися керовані ракети 9М127 "Віхрь", які окупанти запускають з гвинтокрилів Ка-50 та Ка-52.
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Після ідентифікації та візуального спостереження цілей координати оперативно передали побратимам з артилерії.
В результаті скоординованих дій, артилерійськими засобами Сил оборони було нанесено ураження по визначених цілях.
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