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Президент Румунії вимагає з’ясувати, уламки якого дрона впали в його країні

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 6 вересня 2023, 18:31
Президент Румунії вимагає з’ясувати, уламки якого дрона впали в його країні
Вибух російського дрона на території Румунії. Фото з Facebook Олега Ніколенка

Президент Румунії Клаус Йоганніс вимагає "термінового і професійного розслідування" падіння уламків, ймовірно, російського безпілотника на румунській території.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву румунського президента на сайті Digi24

Деталі: Йоганніс зазначив, що розслідування має з’ясувати походження цих уламків, а також час і обставини, за яких вони опинились на румунській території.

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Пряма мова президента Румунії: "Якщо підтвердиться, що ці уламки є частиною російського безпілотника, така ситуація буде абсолютно неприйнятною і стане серйозним порушенням суверенітету і територіальної цілісності Румунії".

Деталі: Він так також підкреслив, що Румунія залишається добре захищеною гарантіями безпеки в рамках НАТО.

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Теми: РумуніяРосіябезпілотникивійна
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