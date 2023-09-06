Президент Румунії вимагає з’ясувати, уламки якого дрона впали в його країні
Середа, 6 вересня 2023, 18:31
Президент Румунії Клаус Йоганніс вимагає "термінового і професійного розслідування" падіння уламків, ймовірно, російського безпілотника на румунській території.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву румунського президента на сайті Digi24
Деталі: Йоганніс зазначив, що розслідування має з’ясувати походження цих уламків, а також час і обставини, за яких вони опинились на румунській території.
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Пряма мова президента Румунії: "Якщо підтвердиться, що ці уламки є частиною російського безпілотника, така ситуація буде абсолютно неприйнятною і стане серйозним порушенням суверенітету і територіальної цілісності Румунії".
Деталі: Він так також підкреслив, що Румунія залишається добре захищеною гарантіями безпеки в рамках НАТО.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Раніше в Румунії підтвердили, що біля берегів Дунаю з румунського боку знайшли фрагменти, схожі на уламки безпілотника. Україна повідомляла про те, що російські "Шахеди" впали на території Румунії, ще 4 вересня.
- До цього румунська сторона категорично заперечувала ймовірність того, що на їхній території могли впасти дрони, якими РФ атакувала південь України.