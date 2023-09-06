Президент Румунії вимагає з’ясувати, уламки якого дрона впали в його країні

Вибух російського дрона на території Румунії. Фото з Facebook Олега Ніколенка

Президент Румунії Клаус Йоганніс вимагає "термінового і професійного розслідування" падіння уламків, ймовірно, російського безпілотника на румунській території.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву румунського президента на сайті Digi24

Деталі: Йоганніс зазначив, що розслідування має з’ясувати походження цих уламків, а також час і обставини, за яких вони опинились на румунській території.

Реклама:

Пряма мова президента Румунії: "Якщо підтвердиться, що ці уламки є частиною російського безпілотника, така ситуація буде абсолютно неприйнятною і стане серйозним порушенням суверенітету і територіальної цілісності Румунії".

Деталі: Він так також підкреслив, що Румунія залишається добре захищеною гарантіями безпеки в рамках НАТО.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ